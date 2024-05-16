День вышиванки в Харькове отметили под землей и не только (видео, фото)

День вышиванки в Харькове впервые отметили в метро из-за угрозы вражеских обстрелов.

Участники акции развернули в переходе подземки вышитый рушник, многие сами были одеты в национальные рубашки. На стене перехода вывесили маскировочную сетку, украинские флаги и рушники со слобожанским орнаментом.

Фото с мероприятия опубликовала депутат областного совета Галина Куц. Она отметила, что акцию из соображений безопасности широко не анонсировали, однако к ней все равно присоединилось более полусотни человек.

«Железобетонный Харьков стоит, надев вышиванку. В следующем году уже будет совсем другая история, а пока о настроении прифронтового города лучше всего говорят фотографии и лица людей», — написал в Facebook журналист и общественный активист Владимир Чистилин.

Фото, видео: Галина Куц/Facebook

В вышиванках сегодня приходили на работу чиновники мэрии Харькова, провели акцию департамент по делам семьи, молодежи и спорта совместно с КУ «Харьковский городской центр досуга молодежи».



Фото: Харьковский горсовет

Мэр Игорь Терехов опубликовал фото в вышиванке в своем Telegram-канале.



Фото: Игорь Терехов/Telegram

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