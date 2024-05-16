День вышиванки в Харькове отметили под землей и не только (видео, фото)
День вышиванки в Харькове впервые отметили в метро из-за угрозы вражеских обстрелов.
Участники акции развернули в переходе подземки вышитый рушник, многие сами были одеты в национальные рубашки. На стене перехода вывесили маскировочную сетку, украинские флаги и рушники со слобожанским орнаментом.
Фото с мероприятия опубликовала депутат областного совета Галина Куц. Она отметила, что акцию из соображений безопасности широко не анонсировали, однако к ней все равно присоединилось более полусотни человек.
«Железобетонный Харьков стоит, надев вышиванку. В следующем году уже будет совсем другая история, а пока о настроении прифронтового города лучше всего говорят фотографии и лица людей», — написал в Facebook журналист и общественный активист Владимир Чистилин.
Фото, видео: Галина Куц/Facebook
В вышиванках сегодня приходили на работу чиновники мэрии Харькова, провели акцию департамент по делам семьи, молодежи и спорта совместно с КУ «Харьковский городской центр досуга молодежи».
Фото: Харьковский горсовет
Мэр Игорь Терехов опубликовал фото в вышиванке в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Терехов/Telegram
Читайте также: Марки с харьковской вышивкой представит ко Дню вышиванки Укрпочта
Новости по теме:
- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: день вышиванки, куц, метро, рушник, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «День вышиванки в Харькове отметили под землей и не только (видео, фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 21:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "День вышиванки в Харькове впервые отметили в метро из-за угрозы вражеских обстрелов".