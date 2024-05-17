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Гроза: завтра у Харкові та області буде небезпечна погода

Погода 15:16   17.05.2024
Вікторія Яковенко
Гроза: завтра у Харкові та області буде небезпечна погода

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 18 травня.

«Вдень 18 травня по області та місту очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 15:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 18 травня.".