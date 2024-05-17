Оборона Волчанска на Харьковщине: как уничтожают пехоту и технику РФ (видео)

Кадры обороны города Волчанск Харьковской области опубликовали 17 мая Государственная пограничная служба Украины и Русский добровольческий корпус (РДК).

Как пишут в Telegram-канале РДК, их бойцы уничтожают оккупантов в окрестностях Волчанска.

ГПСУ также опубликовала ряд видео. На одном из них, как отмечается, отражение вражеской атаки возле Волчанска.

«Пограничная аэроразведка обнаружила перемещение пехоты захватчиков. Побратимы с позиций открыли по вражеским силам огонь из пулеметов. Один оккупант «доатаковался» уже в реке, на дне которой так и остался», — пишут пограничники.

Кроме этого, на окраине Волчанска пограничники бригады «Стальная граница» подбили замаскированную вражескую БМП.

На еще одном видео пограничник-пулеметчик ведет огонь по штурмовой группе противника из городской застройки Волчанска.

«Враг превышает в пехоте и технике, но воины-пограничники вместе с другими составляющими Сил обороны держат фронт», — заверили в ГПСУ.