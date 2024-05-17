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Оборона Вовчанська на Харківщині: як знищують піхоту та техніку РФ (відео)

Події 22:55   17.05.2024
Олена Нагорна
Оборона Вовчанська на Харківщині: як знищують піхоту та техніку РФ (відео)

Кадри оборони міста Вовчанськ Харківської області опублікували 17 травня Державна прикордонна служба України та Російський добровольчий корпус (РДК).

Як пишуть у телеграм-каналі РДК, їхні бійці знищують окупантів на околицях Вовчанська.

 

ДПСУ також опублікувала низку відео. На одному з них, як зазначається, відбиття ворожої атаки біля Вовчанська.

“Прикордонна аеророзвідка виявила переміщення піхоти загарбників. Побратими з позицій відкрили по ворожих силах вогонь із кулеметів. Один окупант «доатакувався» вже в річці, на дні якої так і лишився”, – пишуть прикордонники.

Окрім цього, на околиці Вовчанська прикордонники бригади «Сталевий кордон» підбили замасковану ворожу БМП.

На ще одному відео прикордонник-кулеметник веде вогонь по штурмовій групі супротивника із міської забудови Вовчанська.

“Ворог перевищує в піхоті та техніці, але воїни-прикордонники разом іншими складовими Сил оборони тримають фронт”, – запевнили  у ДПСУ.

Читайте також: Два десятки КАБів скинула сьогодні РФ у прикордонні Харківщини – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 22:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кадри оборони міста Вовчанськ Харківської області опублікували 17 травня Державна прикордонна служба України та Російський добровольчий корпус (РДК)".