Оборона Вовчанська на Харківщині: як знищують піхоту та техніку РФ (відео)

Кадри оборони міста Вовчанськ Харківської області опублікували 17 травня Державна прикордонна служба України та Російський добровольчий корпус (РДК).

Як пишуть у телеграм-каналі РДК, їхні бійці знищують окупантів на околицях Вовчанська.

ДПСУ також опублікувала низку відео. На одному з них, як зазначається, відбиття ворожої атаки біля Вовчанська.

“Прикордонна аеророзвідка виявила переміщення піхоти загарбників. Побратими з позицій відкрили по ворожих силах вогонь із кулеметів. Один окупант «доатакувався» вже в річці, на дні якої так і лишився”, – пишуть прикордонники.

Окрім цього, на околиці Вовчанська прикордонники бригади «Сталевий кордон» підбили замасковану ворожу БМП.

На ще одному відео прикордонник-кулеметник веде вогонь по штурмовій групі супротивника із міської забудови Вовчанська.

“Ворог перевищує в піхоті та техніці, але воїни-прикордонники разом іншими складовими Сил оборони тримають фронт”, – запевнили у ДПСУ.