Сегодня 4 апреля: какой праздник и день в истории

4 апреля 1768 года считают днем рождения современного европейского цирка. В 1900-м обнаружили затонувший корабль, который перевозил Антикитерский механизм. В 1932-м американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил витамин C. В 1949-м создали НАТО. В 1953-м родилась Квитка Цисык – американская певица украинского происхождения, которая была лауреаткой Оскара. В 1964-м группа «The Beatles» установила рекорд, который до сих пор остается не побитым. В 1968-м убили одного из самых известных борцов с расизмом в США Мартина Лютера Кинга.

Праздники и памятные даты 4 апреля

4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием; День создания НАТО; Международный день обслуживания дорог (отмечают в первый четверг апреля).

Также отмечают: Международный день бродячих животных, День витамина C, Всемирный день моркови, Всемирный день крысы, День вебмастера.

4 апреля в истории

4 апреля 1768 года считается днем рождения современного европейского цирка. Подробнее.

4 апреля 1900 года греческий водолаз обнаружил у острова Антикитера старинный затонувший корабль. Кроме множества статуй, монет и артефактов он перевозил так называемый «Антикитерский механизм». Подробнее.

4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил витамин C. На право первенства в этом открытии также претендует нобелевский лауреат Альберт Сент-Дьердьи. Тем не менее День витамина С отмечают все-таки в честь открытия американца.

Чарлз Кинг долго получал высшее образование – в этом ему помешала Первая мировая война, во время которой молодой человек служил пулеметчиком в пехоте США. Однако после завершения боевых действий быстро включился в научные исследования и уже в 27 лет получил степень доктора философии (первая научная степень в большинстве государств мира, «по меркам» Украины – это кандидат наук). С самого начала обучения в аспирантуре он интересовался тематикой витаминов, которые только начинали серьезно изучать ученые.

В начале 1930-х годов Кинг проводил ряд экспериментов, изучая противоцинговое действие препаратов лимонного сока на морских свинках. Именно во время этих исследований ученый выделил витамин С. Параллельно схожие исследования проводил венгерский ученый Альберт Сент-Дьердьи. Он сосредоточился на веществе, которое назвал гексуроновой кислотой. Позже оказалось, что это было то же химическое соединение, которое обнаружил Кинг. Со временем гексуроновую кислоту переименовали в аскорбиновую, чтобы отразить ее свойства против цинги (слово происходит от древнегреческого «ἀ» — «не-» и латинского «scorbutus» — «цинга»). Оба ученых опубликовали статьи с результатами своих исследований с разницей в две недели – весной 1932-го. До сих пор споры вызывает тот факт, что Альберт Сент-Дьердьи получил Нобелевскую премию за свою часть исследований, а вклад Чарльза Кинга так высоко не оценили. Как бы то ни было, после открытия витамина С ученый не остановился в исследованиях, и впоследствии обнаружил важную функциональную роль витамина В, провел ряд исследований жиров, ферментов и витаминов и написал более 200 научных статей.

Что касается витамина С, то после открытия его структурную формулу довольно быстро определили, и уже в 1933 году ученые Говард и Рейнстейн синтезировали его.

«Данный витамин очень важен для жизнедеятельности организма человека и животных. Он играет основную роль в образовании коллагена, который необходим для роста и восстановления клеток тканей десен, кровеносных сосудов, костей и зубов, а также способствует усвоению организмом железа, — поясняет профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Виктор Трокоз. — Источниками витамина С являются бузина, киви, апельсин, лимон, малина, сок грейпфрутов, свекла, лук, спаржа, капуста, печень. Много его содержат хрен, который следует натирать сразу же на уксус, потому что кислота способствует сохранению витамина. Именно поэтому кислая капуста сохраняет витамин в течение всего года. Варка овощей, бобов, гороха с содой ускоряет разрушение витамина, равно как и медленный нагрев. При приготовлении пищи следует бросать овощи и картофель в кипящую воду и употреблять в пищу сразу, не давая долго стоять сваренной пище. Ягоды, плоды и овощи лучше употреблять сырыми или в виде свежих соков и сиропов».

4 апреля 1949 года создали НАТО. Подробнее.

4 апреля 1953 года родилась Квитка Цисык – американская певица украинского происхождения, которая была лауреаткой Оскара и одной из самых популярных исполнительниц рекламных джинглов в 1980-х. Подробнее.

4 апреля 1964 года британская группа «The Beatles» установила рекорд, до сих пор остающийся не побитым. Их композиции заняли пять первых позиций в хит-параде американского журнала «Billboard». Подробнее.

4 апреля 1968 года убили баптистского пастора и одного из известнейших борцов с расизмом в США Мартина Лютера Кинга. Подробнее.

4 апреля 1998 года в Донецке от взрыва на шахте имени Скочинского погибли 63 шахтера. Шахта считалась опасной, на ней сложились уникальные по опасности геологические условия. Аварии на ней происходили регулярно, но трагедия 1998 года была самой масштабной по числу погибших.

Церковный праздник 4 апреля

4 апреля чтят память преподобного Иосифа Песнописца. Он родился на Сицилии в благочестивой христианской семье. В 15 лет поступил в монастырь в Фессалониках. Впоследствии рукоположен в сан пресвитера. Преподобный Григорий Декаполит, посещая монастырь, обратил внимание на молодого монаха и взял его с собой в Константинополь. Вместе они противостояли иконоборцам. Поскольку иконоборцев поддерживали и император, и патриарх, то за поддержкой епископы решили обратиться к Папе Льву III. Посланником к Папе избрали преподобного Иосифа. По дороге его схватили разбойники-арабы, подкупленные иконоборцами, и отправили на Крит. Там он провел в заключении шесть лет. В Рождественскую ночь 820 года ему явился святитель Николай Мирликийский (Николай Чудотворец) и возвестил о смерти императора-иконоборца Льва Армянина и о прекращении гонений. Оковы упали с Иосифа, а дверь отворилась. И заключенный оказался на дороге у Константинополя. Придя в город, он уже не застал в живых преподобного Григория Декаполита. Иосиф построил церковь в честь своего наставника. Во время возобновления иконоборческой ереси при императоре Феофиле преподобный Иосиф вторично пострадал от еретиков. 11 лет он был в изгнании в Херсоне. В 842 году при царице Феодоре вернулся в Константинополь, но впоследствии снова был изгнан. Вернулся в 867 году. Патриарх Фотий назначил Иосифа духовником всего константинопольского клира. Умер преподобный мирно в глубокой старости.

Народные приметы

Если вороны купаются – будет тепло.

Если тучи на небе мелкие, будет плохая погода.

Что нельзя делать 4 апреля

Нельзя покупать новые вещи и одежду.

Нельзя срывать дикорастущие цветы.