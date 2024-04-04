Сьогодні 4 квітня: яке свято та день в історії

4 квітня 1768 року вважають днем ​​народження сучасного європейського цирку. У 1900-му виявили затонулий корабель, який перевозив Антикітерський механізм. У 1932-му американський біохімік Чарлз Глен Кінг вперше виділив вітамін C. У 1949-му створили НАТО. У 1953-му народилася Квітка Цісик – американська співачка українського походження, яка була лауреаткою Оскара. У 1964-му гурт “The Beatles” встановив рекорд, який досі залишається не побитим. У 1968-му вбили одного з найвідоміших борців із расизмом у США Мартіна Лютера Кінга.

Свята та пам’ятні дати 4 квітня

4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, що пов’язана з розмінуванням; День створення НАТО; Міжнародний день обслуговування доріг (відзначають у перший четвер квітня).

Також відзначають: Міжнародний день бродячих тварин, День вітаміну C, Всесвітній день моркви, Всесвітній день щура, День вебмайстра.

4 квітня в історії

4 квітня 1768 року вважається днем ​​народження сучасного європейського цирку. Детальніше.

4 квітня 1900 року грецький водолаз виявив біля острова Антикітера старовинний корабель, що затонув. Окрім безлічі статуй, монет та артефактів він перевозив так званий “Антикітерський механізм”. Детальніше.

4 квітня 1932 року американський біохімік Чарлз Глен Кінг вперше виділив вітамін C. На право першості у цьому відкритті також претендує нобелівський лауреат Альберт Сент-Дьйорді. Проте День вітаміну С відзначають на честь відкриття американця.

Чарлз Кінг довго здобував вищу освіту – у цьому йому завадила Перша світова війна, під час якої юнак служив кулеметником у піхоті США. Однак після завершення бойових дій швидко включився до наукових досліджень і вже у 27 років здобув ступінь доктора філософії (перший науковий ступінь у більшості держав світу, “за мірками” України – це кандидат наук). З початку навчання в аспірантурі він цікавився тематикою вітамінів, які тільки починали серйозно вивчати вчені.

На початку 1930-х років Кінг проводив низку експериментів, вивчаючи протицингову дію препаратів лимонного соку на морських свинках. Саме під час цих досліджень учений виділив вітамін С. Паралельно подібні дослідження проводив угорський учений Альберт Сент-Дьйорді. Він зосередився на речовині, яку назвав гексуроновою кислотою. Пізніше виявилося, що це була та ж хімічна сполука, яку виявив Кінг. Згодом гексуронову кислоту перейменували на аскорбінову, щоб відобразити її властивості проти цинги (слово походить від давньогрецького “ἀ” – “не-” та латинського “scorbutus” – “цинга”). Обидва вчені опублікували статті з результатами своїх досліджень із різницею у два тижні – навесні 1932-го. Досі суперечки викликає той факт, що Альберт Сент-Дьйорді отримав Нобелівську премію за свою частину досліджень, а внесок Чарльза Кінга так високо не оцінили. Хай там як, після відкриття вітаміну С учений не зупинився в дослідженнях, і згодом виявив важливу функціональну роль вітаміну В, провів низку досліджень жирів, ферментів та вітамінів та написав понад 200 наукових статей.

Щодо вітаміну С, то після відкриття його структурну формулу досить швидко визначили, і вже в 1933 році вчені Говард і Рейнстейн синтезували його.

“Даний вітамін дуже важливий для життєдіяльності організму людини й тварин. Він відіграє основну роль в утворенні колагену, який необхідний для росту і відновлення клітин тканин ясен, кровоносних судин, кісток і зубів, а також сприяє засвоєнню організмом заліза, – пояснює професор Національного університету біоресурсів. та природокористування України Віктор Трокоз. — Джерелами вітаміну С є бузина, ківі, апельсин, лимон, малина, сік грейпфрутів, буряк, цибуля, спаржа, капуста, печінка. Багато його містить хрін, який слід натирати відразу ж на оцет, тому що кислота сприяє збереженню вітаміну. Саме тому кисла капуста зберігає вітамін протягом цілого року. Варка овочів, бобів, гороху з содою прискорює руйнування вітаміну, так само як і повільне нагрівання. При приготуванні їжі слід кидати овочі та картоплю в киплячу воду і споживати відразу, не даючи довго стояти звареній їжі. Ягоди, плоди та овочі найкраще вживати сирими або у вигляді свіжих соків і сиропів”.

4 квітня 1949 року створили НАТО. Детальніше.

4 квітня 1953 року народилася Квітка Цісик – американська співачка українського походження, яка була лауреаткою Оскара та однією з найпопулярніших виконавиць рекламних джинглів у 1980-х. Детальніше.

4 квітня 1964 року британська група “The Beatles” встановила рекорд, що досі залишається не побитим. Їхні композиції зайняли п’ять перших позицій у хіт-параді американського журналу “Billboard”. Детальніше.

4 квітня 1968 року вбили баптистського пастора та одного з найвідоміших борців із расизмом у США Мартіна Лютера Кінга. Детальніше.

4 квітня 1998 року в Донецьку від вибуху на шахті імені Скочинського загинули 63 шахтарі. Шахта вважалася небезпечною, на ній склалися унікальні небезпеки геологічні умови. Аварії на ній відбувалися регулярно, але трагедія 1998 року була наймасштабнішою за кількістю загиблих.

Церковне свято 4 квітня

4 квітня вшановують пам’ять преподобного Йосифа Піснеписця. Він народився на Сицилії у благочестивій християнській сім’ї. У 15 років вступив до монастиря у Фессалоніках. Згодом висвячений у сан пресвітера. Преподобний Григорій Декаполіт, відвідуючи монастир, звернув увагу на молодого ченця та взяв його з собою до Константинополя. Разом вони протистояли іконоборцям. Оскільки іконоборців підтримували як імператор, так і патріарх, то за підтримкою єпископи вирішили звернутися до Папи Лева ІІІ. Посланцем до Папи обрали преподобного Йосифа. Дорогою його схопили розбійники-араби, котрі були підкуплені іконоборцями, та відправили на Крит. Там він провів в ув’язненні шість років. У Різдвяну ніч 820 року йому з’явився святитель Миколай Мирлікійський (Миколай Чудотворець) і сповістив про смерть імператора-іконоборця Лева Вірменина та про припинення гонінь. Окови впали з Йосифа, а двері відчинилися. І ув’язнений опинився на дорозі біля Константинополя. Прийшовши до міста, він уже не застав у живих преподобного Григорія Декаполіта. Йосиф збудував церкву на честь свого наставника. Під час відновлення іконоборчої єресі за імператора Феофіла преподобний Йосиф вдруге постраждав від єретиків. 11 років він був у вигнанні у Херсоні. У 842 році за цариці Феодори повернувся до Константинополя, але згодом знову був вигнаний. Повернувся 867 року. Патріарх Фотій призначив Йосифа духовником всього константинопольського кліру. Помер преподобний мирно у глибокій старості.

Народні прикмети

Якщо ворони купаються – буде тепло.

Якщо хмари на небі невеличкі, буде погана погода.

Що не можна робити 4 квітня

Не можна купувати нові речі та одяг.

Не можна зривати дикорослі квіти.