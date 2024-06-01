На Куп’янському напрямку триває одне бойове зіткнення: дані ГШ на 16:30

Поблизу населеного пункту Дружелюбівка триває одне бойове зіткнення на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:30.

По Вовчанських Хуторах ворог запустив керовану авіаційну бомбу РФ. Ще одна КАБ прилетіла з території Росії по Зибиному.