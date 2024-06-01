Live
  • Сб 01.06.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

На Куп’янському напрямку триває одне бойове зіткнення: дані ГШ на 16:30

Суспільство 18:04   01.06.2024
Вікторія Яковенко
На Куп’янському напрямку триває одне бойове зіткнення: дані ГШ на 16:30 Фото: Генштаб ЗСУ

Поблизу населеного пункту Дружелюбівка триває одне бойове зіткнення на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:30.

По Вовчанських Хуторах ворог запустив керовану авіаційну бомбу РФ. Ще одна КАБ прилетіла з території Росії по Зибиному.

Читайте також: РФ закидає КАБами Харківщину: у Генштабі повідомили, де були удари

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
01.06.2024, 13:25
На Куп’янському напрямку триває одне бойове зіткнення: дані ГШ на 16:30
На Куп’янському напрямку триває одне бойове зіткнення: дані ГШ на 16:30
01.06.2024, 18:04
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
31.05.2024, 23:23
Зруйновану друкарню у Харкові обіцяють відновити менше, ніж за пів року
Зруйновану друкарню у Харкові обіцяють відновити менше, ніж за пів року
01.06.2024, 16:02
У Харкові продовжують розбирати завали зруйнованого будинку: загиблих вже 9
У Харкові продовжують розбирати завали зруйнованого будинку: загиблих вже 9
01.06.2024, 16:18
РФ закидає КАБами Харківщину: у Генштабі повідомили, де були удари
РФ закидає КАБами Харківщину: у Генштабі повідомили, де були удари
01.06.2024, 14:46

Новини за темою:


Ви читали новину: «На Куп’янському напрямку триває одне бойове зіткнення: дані ГШ на 16:30»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 18:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу населеного пункту Дружелюбівка триває одне бойове зіткнення на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:30.".