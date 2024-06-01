На Куп’янському напрямку триває одне бойове зіткнення: дані ГШ на 16:30
Фото: Генштаб ЗСУ
Поблизу населеного пункту Дружелюбівка триває одне бойове зіткнення на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:30.
По Вовчанських Хуторах ворог запустив керовану авіаційну бомбу РФ. Ще одна КАБ прилетіла з території Росії по Зибиному.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: боевое, генштаб, зведення, Купянское, направлення, столкновение;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 18:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу населеного пункту Дружелюбівка триває одне бойове зіткнення на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:30.".