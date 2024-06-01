На Купянском направлении идет одно боевое столкновение: данные ГШ на 16:30

Вблизи населенного пункта Дружелюбовка идет одно боевое столкновение на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:30.

По Волчанским Хуторам враг запустил управляемую авиационную бомбу из РФ. Еще одна КАБ прилетела с территории России по Зыбиному.