На Купянском направлении идет одно боевое столкновение: данные ГШ на 16:30
Фото: Генштаб ВСУ
Вблизи населенного пункта Дружелюбовка идет одно боевое столкновение на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:30.
По Волчанским Хуторам враг запустил управляемую авиационную бомбу из РФ. Еще одна КАБ прилетела с территории России по Зыбиному.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: боевое, генштаб, зведення, Купянское, направление, столкновение;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 18:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи населенного пункта Дружелюбовка идет одно боевое столкновение на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:30.".