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На Купянском направлении идет одно боевое столкновение: данные ГШ на 16:30

Общество 18:04   01.06.2024
Виктория Яковенко
На Купянском направлении идет одно боевое столкновение: данные ГШ на 16:30 Фото: Генштаб ВСУ

Вблизи населенного пункта Дружелюбовка идет одно боевое столкновение на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:30.

По Волчанским Хуторам враг запустил управляемую авиационную бомбу из РФ. Еще одна КАБ прилетела с территории России по Зыбиному.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 18:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи населенного пункта Дружелюбовка идет одно боевое столкновение на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:30.".