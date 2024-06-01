РФ забрасывает КАБами Харьковщину: в Генштабе сообщили, где были удары

По каким населенным пунктам армия РФ била КАБами по состоянию на 13:30, сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

С направления Белгорода враг нанес удар одним КАБ по Волчанску и трема КАБами по Липцам.

Также двумя КАБами оккупанты ударили по Боровой на Купянском направлении.