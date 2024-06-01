РФ забрасывает КАБами Харьковщину: в Генштабе сообщили, где были удары
Фото: Генштаб ВСУ
По каким населенным пунктам армия РФ била КАБами по состоянию на 13:30, сообщили в сводке Генштаба ВСУ.
С направления Белгорода враг нанес удар одним КАБ по Волчанску и трема КАБами по Липцам.
Также двумя КАБами оккупанты ударили по Боровой на Купянском направлении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: генштаб, зведення, КАБ, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По каким населенным пунктам армия РФ била КАБами по состоянию на 13:30, сообщили в сводке Генштаба ВСУ.".