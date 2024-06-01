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РФ забрасывает КАБами Харьковщину: в Генштабе сообщили, где были удары

Общество 14:46   01.06.2024
Виктория Яковенко
РФ забрасывает КАБами Харьковщину: в Генштабе сообщили, где были удары Фото: Генштаб ВСУ

По каким населенным пунктам армия РФ била КАБами по состоянию на 13:30, сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

С направления Белгорода враг нанес удар одним КАБ по Волчанску и трема КАБами по Липцам.

Также двумя КАБами оккупанты ударили по Боровой на Купянском направлении.

Читайте также: По одной атаке отбито на Харьковском и Купянском направлениях: данные ГШ утром

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По каким населенным пунктам армия РФ била КАБами по состоянию на 13:30, сообщили в сводке Генштаба ВСУ.".