РФ закидає КАБами Харківщину: у Генштабі повідомили, де були удари

По яких населених пунктах армія РФ била КАБами станом на 13:30, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

З напрямку Бєлгорода ворог завдавав ударів однією КАБ по Вовчанську та трьома КАБами по Липцях.

Також двома КАБАми окупанти вдарили по Боровій на Куп’янському напрямку.