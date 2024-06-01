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РФ закидає КАБами Харківщину: у Генштабі повідомили, де були удари

Суспільство 14:46   01.06.2024
Вікторія Яковенко
РФ закидає КАБами Харківщину: у Генштабі повідомили, де були удари Фото: Генштаб ЗСУ

По яких населених пунктах армія РФ била КАБами станом на 13:30, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

З напрямку Бєлгорода ворог завдавав ударів однією КАБ по Вовчанську та трьома КАБами по Липцях.

Також двома КАБАми окупанти вдарили по Боровій на Куп’янському напрямку.

Читайте також: По одній атаці відбито на Харківському і Куп’янському напрямках: дані ГШ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 14:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По яких населених пунктах армія РФ била КАБами станом на 13:30, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.".