РФ закидає КАБами Харківщину: у Генштабі повідомили, де були удари
Фото: Генштаб ЗСУ
По яких населених пунктах армія РФ била КАБами станом на 13:30, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.
З напрямку Бєлгорода ворог завдавав ударів однією КАБ по Вовчанську та трьома КАБами по Липцях.
Також двома КАБАми окупанти вдарили по Боровій на Куп’янському напрямку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генштаб, зведення, КАБ, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По яких населених пунктах армія РФ била КАБами станом на 13:30, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.".