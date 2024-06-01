По одній атаці відбито на Харківському і Куп’янському напрямках: дані ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни намагалися атакувати в районі Липців. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.
За вчорашню добу тут ворог втратив 126 окупантів. Крім того, українські захисники знищили 17 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Пошкоджені три артсистеми ворога.
На Куп’янському напрямку окупанти атакували в районі Дружелюбівки. Зазнали втрат і відійшли.
За минулу добу на цьому напрямку загальні втрати ворога склали 79 осіб. Знищений один танк Т-80 та пошкоджений автомобіль.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, зведення, Купянское, направлення, харківщина, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 11:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни намагалися атакувати в районі Липців. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.".