Росіяни трохи просунулись на північний схід від Харкова – ISW
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що 31 травня окупанти мали незначні просування в районі східної околиці Вовчанська (на північний схід від Харкова).
«Геолоковані кадри, опубліковані 31 травня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися в межах східної околиці Вовчанська (на північний схід від Харкова). Міністр оборони Росії Андрій Білоусов заявив, що у травні 2024 року російські війська змусили українські війська відступити на 8-9 км на півночі Харківської області, що відповідає найбільш далеким, за оцінками ISW, наступам Росії в районі Липців (на північ від Харкова). Російський блогер заявив, що російські війська нещодавно просунулися на 450 метрів на Вовчанському напрямку», – пишуть аналітики.
В ISW додали, що російські війська 30 і 31 травня також продовжили наступ у районі Стариці. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що частини російської 26-ї ракетної бригади та 138-ї мотострілецької бригади РФ готуються до подальшого наступу в межах Вовчанська, а елементи 1 -ї мотострілецької дивізії діють у районі Стариця-Ізбицьке. Повідомляється, що під Вовчанськом діють підрозділи африканського корпусу та чеченського спецназу «Ахмат».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: isw, аналитики, вовчанськ, продвинулись, Харків;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що 31 травня окупанти мали незначні просування в районі східної околиці Вовчанська (на північний схід від Харкова).".