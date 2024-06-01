Live
  • Сб 01.06.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

Росіяни трохи просунулись на північний схід від Харкова – ISW

Суспільство 10:00   01.06.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни трохи просунулись на північний схід від Харкова – ISW Фото: ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що 31 травня окупанти мали незначні просування в районі східної околиці Вовчанська (на північний схід від Харкова).

«Геолоковані кадри, опубліковані 31 травня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися в межах східної околиці Вовчанська (на північний схід від Харкова). Міністр оборони Росії Андрій Білоусов заявив, що у травні 2024 року російські війська змусили українські війська відступити на 8-9 км на півночі Харківської області, що відповідає найбільш далеким, за оцінками ISW, наступам Росії в районі Липців (на північ від Харкова). Російський блогер заявив, що російські війська нещодавно просунулися на 450 метрів на Вовчанському напрямку», – пишуть аналітики.

В ISW додали, що російські війська 30 і 31 травня також продовжили наступ у районі Стариці. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що частини російської 26-ї ракетної бригади та 138-ї мотострілецької бригади РФ готуються до подальшого наступу в межах Вовчанська, а елементи 1 -ї мотострілецької дивізії діють у районі Стариця-Ізбицьке. Повідомляється, що під Вовчанськом діють підрозділи африканського корпусу та чеченського спецназу «Ахмат».

Читайте також: Три бої тривають біля Липців на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Тіло ще одного загиблого знайшли під завалами будинку в Харкові – Терехов
Тіло ще одного загиблого знайшли під завалами будинку в Харкові – Терехов
01.06.2024, 10:26
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
31.05.2024, 23:23
Росіяни трохи просунулись на північний схід від Харкова – ISW
Росіяни трохи просунулись на північний схід від Харкова – ISW
01.06.2024, 10:00
Ракетою «Іскандер-К» РФ вдарила по Балаклії – Тимошко (відео)
Ракетою «Іскандер-К» РФ вдарила по Балаклії – Тимошко (відео)
01.06.2024, 08:47
Ще дві жінки можуть бути під завалами будинку в Харкові – ХОВА
Ще дві жінки можуть бути під завалами будинку в Харкові – ХОВА
01.06.2024, 09:02
Синєгубов повідомив про стан постраждалих через ракетний удар по Балаклії
Синєгубов повідомив про стан постраждалих через ракетний удар по Балаклії
01.06.2024, 07:54

Новини за темою:

11:35
США повинні дозволити Україні завдавати ударів по всій території РФ – ISW
09:55
ISW: РФ, ймовірно, має намір розпочати другу фазу наступу на Харківщині
07:18
Війська РФ трохи просунулися на Харківщині, їздять на мотоциклах – ISW
14:19
Мусієнко оцінив ризики розширення наступу військ РФ на Золочів і Богодухів
07:35
ISW: Українські сили відбили позиції в районі Лук’янців на Харківщині

Ви читали новину: «Росіяни трохи просунулись на північний схід від Харкова – ISW»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що 31 травня окупанти мали незначні просування в районі східної околиці Вовчанська (на північний схід від Харкова).".