Три бої тривають біля Липців на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Росіяни намагаються атакувати на Куп’янському та Сіверському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни збільшили кількість боїв до 7. Три атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили. Бої тривають поблизу Петропавлівки та Берестового, а також Новоєгорівки за підтримки авіації, де росіяни скинули два КАБи.

На Харківському напрямку ворог активізувався поблизу Липців. Наразі там триває бої. З Бєлгорода росіяни вдарили КАБом по Нескучному, з Шебекіно вдарили двома КАБами по Юрченковому, а Білий Колодязь зазнав ударів трьома КАБами з території рф.