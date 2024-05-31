Три боя продолжаются у Липцев на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне пытаются атаковать на Купянском и Северском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении россияне увеличили количество боев до 7. Три атаки подразделения Сил обороны успешно отбили. Бои продолжаются у сел Петропавловка и Берестовое, а также у Новоегоровки при поддержке авиации, где россияне сбросили два КАБа.
В Харьковском направлении враг активизировался вблизи Липцев. Сейчас там идут бои. Из Белгорода россияне ударили КАБом по Нескучному, из Шебекино ударили двумя КАБами по Юрченковому, а Белый Колодец получил удары тремя КАБами с территории рф.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, россияне, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 19:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне пытаются атаковать на Купянском и Северском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".