Три боя продолжаются у Липцев на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Россияне пытаются атаковать на Купянском и Северском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне увеличили количество боев до 7. Три атаки подразделения Сил обороны успешно отбили. Бои продолжаются у сел Петропавловка и Берестовое, а также у Новоегоровки при поддержке авиации, где россияне сбросили два КАБа.

В Харьковском направлении враг активизировался вблизи Липцев. Сейчас там идут бои. Из Белгорода россияне ударили КАБом по Нескучному, из Шебекино ударили двумя КАБами по Юрченковому, а Белый Колодец получил удары тремя КАБами с территории рф.