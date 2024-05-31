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Три боя продолжаются у Липцев на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:34   31.05.2024
Оксана Якушко
Три боя продолжаются у Липцев на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Россияне пытаются атаковать на Купянском и Северском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне увеличили количество боев до 7. Три атаки подразделения Сил обороны успешно отбили. Бои продолжаются у сел Петропавловка и Берестовое, а также у Новоегоровки при поддержке авиации, где россияне сбросили два КАБа.

В Харьковском направлении враг активизировался вблизи Липцев. Сейчас там идут бои. Из Белгорода россияне ударили КАБом по Нескучному, из Шебекино ударили двумя КАБами по Юрченковому, а Белый Колодец получил удары тремя КАБами с территории рф.

Читайте также: Враг активизировался на Харьковском направлении, сбросили 8 КАБов – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 19:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне пытаются атаковать на Купянском и Северском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".