Враг активизировался на Харьковском направлении, сбросили 8 КАБов – Генштаб

На Харьковском направлении россияне несколько активизировались, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.

Сейчас зафиксированы два боевых столкновения. Из района Белгорода вражеские войска ударили двумя управляемыми авиабомбами по Старице и шестью – по Волчанску. Атака оккупантов на Старицу отбита. Вблизи Волчанская еще идет бой.

На Купянском направлении отбиты четыре штурмовых действия противника неподалеку от Синьковки, Берестового и Макеевки. Еще две атаки продолжаются у Петропавловки и Новоегоровки.