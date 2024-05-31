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Враг активизировался на Харьковском направлении, сбросили 8 КАБов – Генштаб

Общество 14:20   31.05.2024
Виктория Яковенко
Враг активизировался на Харьковском направлении, сбросили 8 КАБов – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне несколько активизировались, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.

Сейчас зафиксированы два боевых столкновения. Из района Белгорода вражеские войска ударили двумя управляемыми авиабомбами по Старице и шестью – по Волчанску. Атака оккупантов на Старицу отбита. Вблизи Волчанская еще идет бой.

На Купянском направлении отбиты четыре штурмовых действия противника неподалеку от Синьковки, Берестового и Макеевки. Еще две атаки продолжаются у Петропавловки и Новоегоровки.

Читайте также: С начала суток враг не атаковал на Харьковском направлении: утренняя сводка ГШ

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 14:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне несколько активизировались, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.".