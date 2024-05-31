С начала суток враг не атаковал на Харьковском направлении: утренняя сводка ГШ
На Харьковском направлении украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи, с начала суток враг активных действий здесь не проводил, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.
За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 152 оккупанта. Кроме того, украинские воины уничтожили два танка, две артсистемы, 10 БпЛА и столько же автомобилей. Повреждены один танк, ББМ, артсистема и пять авто.
На Купянском направлении с начала суток отбита одна вражеская атака вблизи Новоегоровки. Идут бои в районах Петропавловки, Берестового и Макеевки. Ситуация контролируется.
За прошедшие сутки на Купянском направлении, общие потери врага составили 82 человека. Уничтожены один танк, артсистема, два автомобиля и станция РЭБ «Серп-ВС5». Повреждены ББМ и пять артсистем противника.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, направление, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи, с начала суток враг активных действий здесь не проводил, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.".