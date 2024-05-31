С начала суток враг не атаковал на Харьковском направлении: утренняя сводка ГШ

На Харьковском направлении украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи, с начала суток враг активных действий здесь не проводил, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.

За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 152 оккупанта. Кроме того, украинские воины уничтожили два танка, две артсистемы, 10 БпЛА и столько же автомобилей. Повреждены один танк, ББМ, артсистема и пять авто.

На Купянском направлении с начала суток отбита одна вражеская атака вблизи Новоегоровки. Идут бои в районах Петропавловки, Берестового и Макеевки. Ситуация контролируется.

За прошедшие сутки на Купянском направлении, общие потери врага составили 82 человека. Уничтожены один танк, артсистема, два автомобиля и станция РЭБ «Серп-ВС5». Повреждены ББМ и пять артсистем противника.