З початку доби ворог не атакував на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ
На Харківському напрямку українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі, з початку доби ворог активних дій тут не проводив, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.
За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 152 окупанти. Крім того, українські воїни знищили два танки, дві артсистеми, 10 БпЛА та стільки ж автомобілів. Пошкоджені один танк, ББМ, артсистема та п’ять авто.
На Куп’янському напрямку від початку доби відбита одна ворожа атака поблизу Новоєгорівки. Тривають бої в районах Петропавлівки, Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.
За минулу добу на Куп’янському напрямку, загальні втрати ворога склали 82 особи. Знищені один танк, артсистема, два автомобілі та станція РЕБ «Серп-ВС5». Пошкоджені ББМ та п’ять артсистем противника.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, направлення, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі, з початку доби ворог активних дій тут не проводив, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.".