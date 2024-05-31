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З початку доби ворог не атакував на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ

Суспільство 12:08   31.05.2024
Вікторія Яковенко
З початку доби ворог не атакував на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі, з початку доби ворог активних дій тут не проводив, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.

За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 152 окупанти. Крім того, українські воїни знищили два танки, дві артсистеми, 10 БпЛА та стільки ж автомобілів. Пошкоджені один танк, ББМ, артсистема та п’ять авто.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбита одна ворожа атака поблизу Новоєгорівки. Тривають бої в районах Петропавлівки, Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.

За минулу добу на Куп’янському напрямку, загальні втрати ворога склали 82 особи. Знищені один танк, артсистема, два автомобілі та станція РЕБ «Серп-ВС5». Пошкоджені ББМ та п’ять артсистем противника.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 12:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі, з початку доби ворог активних дій тут не проводив, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.".