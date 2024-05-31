З початку доби ворог не атакував на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ

На Харківському напрямку українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі, з початку доби ворог активних дій тут не проводив, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.

За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 152 окупанти. Крім того, українські воїни знищили два танки, дві артсистеми, 10 БпЛА та стільки ж автомобілів. Пошкоджені один танк, ББМ, артсистема та п’ять авто.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбита одна ворожа атака поблизу Новоєгорівки. Тривають бої в районах Петропавлівки, Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.

За минулу добу на Куп’янському напрямку, загальні втрати ворога склали 82 особи. Знищені один танк, артсистема, два автомобілі та станція РЕБ «Серп-ВС5». Пошкоджені ББМ та п’ять артсистем противника.