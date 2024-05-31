Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини: 5 загиблих та 30 поранених

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 31 травня поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

У Харкові відомо вже про чотирьох загиблих та 25 поранених внаслідок нічного ракетного удару. За попередніми даними, ще чотири особи перебувають під завалами п’ятиповерхівки, по якій був “приліт”. Протягом доби по місту били ще раз.

“О 15:30 у Шевченківському районі під час ворожого обстрілу БПЛА пошкоджено 3 автомобілі. Спрацювало ППО”, – зазначив начальник ХОВА.

У селі Новоосинове Куп’янського району одна людина загинула та одна постраждала вдень 31 травня.

” Внаслідок обстрілу горіло авто. Пошкоджено шість приватних домоволодінь”, – доповнив Синєгубов.

Також вдень 30 травня під ударом була Руська Лозова – там удар прийшовся по землі та господарчій споруді. Постраждали двоє людей.

“16:00 м. Вовчанськ. Під час евакуації тварин внаслідок ворожого обстрілу КАБ дістав поранення чоловік-волонтер зі Швейцарії”, – поінформував Синєгубов.

У селі Юрченкове Чугуївського району чоловік постраждав внаслідок удару КАБ. Там також пошкоджені два магазини, один із них – повністю зруйнований.

Також удари були: на околицях села Рогань – по відкритій території; по с. Богуславка Ізюмського району (“приліт” по навчальному закладу, виникла пожежа). У цих випадках обійшлося без постраждалих.