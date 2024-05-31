Ракетний удар по Харкову: дві жінки в тяжкому стані

У ХОВА повідомили про стан людей, які отримали поранення внаслідок нічного удару по Харкову.

“Дві жінки у тяжкому стані, інші – середні та легкі”, – повідомила прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.

Тим часом мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що загиблих – уже четверо, і ще чотири людини можуть бути під завалами п’ятиповерхівки, по якій ударила вночі російська ракета. На місці продовжується рятувальна операція.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Як повідомив «Суспільне Харків» голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко, щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучення по п’ятиповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці. Серед поранених – 12-річна дівчинка та хлопчик 12 років. Дітей ушпиталили. Також постраждав медик “швидкої”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та поліціянт, які прибули на місце першого “прильоту”. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Відомо про чотирьох загиблих та 25 поранених, ліквідація наслідків ударів ще триває.