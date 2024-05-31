Live
  • Пт 31.05.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

Ракетний удар по Харкову: дві жінки в тяжкому стані

Події 08:48   31.05.2024
Оксана Горун
Ракетний удар по Харкову: дві жінки в тяжкому стані

У ХОВА повідомили про стан людей, які отримали поранення внаслідок нічного удару по Харкову.

“Дві жінки у тяжкому стані, інші – середні та легкі”, – повідомила прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.

Тим часом мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що загиблих – уже четверо, і ще чотири людини можуть бути під завалами п’ятиповерхівки, по якій ударила вночі російська ракета. На місці продовжується рятувальна операція.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Як повідомив  «Суспільне Харків» голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко, щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучення по п’ятиповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці. Серед поранених – 12-річна дівчинка та хлопчик 12 років. Дітей ушпиталили. Також постраждав медик “швидкої”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та поліціянт, які прибули на місце першого “прильоту”. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Відомо про чотирьох загиблих та 25 поранених, ліквідація наслідків ударів ще триває.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини 31.05: нічні удари по Харкову – 5 загиблих, поранені діти
Головні новини 31.05: нічні удари по Харкову – 5 загиблих, поранені діти
31.05.2024, 09:44
ISW: РФ, ймовірно, має намір розпочати другу фазу наступу на Харківщині
ISW: РФ, ймовірно, має намір розпочати другу фазу наступу на Харківщині
31.05.2024, 09:55
У Харкові вже п’ять загиблих від нічного ракетного удару
У Харкові вже п’ять загиблих від нічного ракетного удару
31.05.2024, 09:38
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи: 24 постраждалих (відео)
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи: 24 постраждалих (відео)
31.05.2024, 07:40
Ще один загиблий у Харкові. Під завалами може бути четверо (оновлено)
Ще один загиблий у Харкові. Під завалами може бути четверо (оновлено)
31.05.2024, 08:17
Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини: 5 загиблих та 30 поранених
Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини: 5 загиблих та 30 поранених
31.05.2024, 09:09

Новини за темою:

09:44
Головні новини 31.05: нічні удари по Харкову – 5 загиблих, поранені діти
09:38
У Харкові вже п’ять загиблих від нічного ракетного удару
09:09
Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини: 5 загиблих та 30 поранених
08:48
Ракетний удар по Харкову: дві жінки в тяжкому стані
08:17
Ще один загиблий у Харкові. Під завалами може бути четверо (оновлено)

Ви читали новину: «Ракетний удар по Харкову: дві жінки в тяжкому стані»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 08:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили про стан людей, які отримали поранення внаслідок нічного удару по Харкову".