Ще один загиблий у Харкові. Під завалами може бути до п’яти людей – Терехов

У Харкові продовжують розбирати завали на місці нічного удару. “Приліт” припав по житловій п’ятиповерхівці.

“Черговий терористичний удар по мирних жителів Харкова. Під завалами ще можуть перебувати до п’яти осіб”, – повідомив вранці 31 травня мер Харкова Ігор Терехов.

Услід начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував: під завалами виявили ще одне тіло — загиблих вже четверо.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Як повідомив «Суспільне Харків» голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко, щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучення по п’ятиповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці. Серед поранених – 12-річна дівчинка та хлопчик 12 років. Дітей ушпиталили. Також постраждав медик “швидкої”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та поліціянт, які прибули на місце першого “прильоту”. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Відомо про трьох загиблих та 25 поранених, ліквідація наслідків ударів ще триває.