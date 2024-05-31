Live
  • Пт 31.05.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

Еще один погибший в Харькове. Под завалами могут быть до пяти людей — Терехов

Происшествия 08:17   31.05.2024
Оксана Горун
Еще один погибший в Харькове. Под завалами могут быть до пяти людей — Терехов

В Харькове продолжают разбирать завалы на месте ночного ракетного удара. «Прилет» пришелся по жилой пятиэтажке.

«Очередной террористический удар по мирным жителям Харькова. Под завалами еще могут находиться до пяти человек», — сообщил утром 31 мая мэр Харькова Игорь Терехов.

Следом начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: под завалами обнаружили еще одно тело — погибших уже четверо.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Как сообщил «Суспільне Харків» глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, по меньшей мере один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице. Среди раненых — 12-летняя девочка и мальчик 12 лет. Детей госпитализировали. Также пострадал медик «скорой». Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета».  Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Известно о трех погибших и 25 раненых, ликвидация последствий ударов еще продолжается.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости 31.05: ночные удары по Харькову — 4 погибших, ранены дети
Главные новости 31.05: ночные удары по Харькову — 4 погибших, ранены дети
31.05.2024, 08:23
Синегубов сообщил, куда еще, кроме пятиэтажки, прилетело ночью в Харькове
Синегубов сообщил, куда еще, кроме пятиэтажки, прилетело ночью в Харькове
31.05.2024, 08:02
Еще один погибший в Харькове. Под завалами могут быть до пяти людей — Терехов
Еще один погибший в Харькове. Под завалами могут быть до пяти людей — Терехов
31.05.2024, 08:17
В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы: 24 пострадавших (видео)
В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы: 24 пострадавших (видео)
31.05.2024, 07:40
По Новобаварскому району Харькова выпустили пять ракет — данные прокуратуры
По Новобаварскому району Харькова выпустили пять ракет — данные прокуратуры
31.05.2024, 03:04
В Харькове вновь гремят взрывы: Мельник пишет о запусках врагом ракет
В Харькове вновь гремят взрывы: Мельник пишет о запусках врагом ракет
30.05.2024, 23:58

Новости по теме:

13:53
Половину завалов Эпицентра разобрали, еще могут быть найдены тела — Синегубов
12:04
Погибших из-за удара по «Эпицентру» в Харькове уже 16, завалы разобрали на 30%
11:35
В Харькове начинают разбирать завалы возле эпицентра «прилета», есть еще тела
12:54
Под завалами могут быть люди: возросло количество раненых в Харькове
09:18
Россияне ударили авиабомбами по Волчанску на Харьковщине, женщина погибла

Вы читали новость: «Еще один погибший в Харькове. Под завалами могут быть до пяти людей — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 08:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают разбирать завалы на месте ночного ракетного удара. «Прилет» пришелся по жилой пятиэтажке".