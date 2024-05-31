Еще один погибший в Харькове. Под завалами могут быть до пяти людей — Терехов

В Харькове продолжают разбирать завалы на месте ночного ракетного удара. «Прилет» пришелся по жилой пятиэтажке.

«Очередной террористический удар по мирным жителям Харькова. Под завалами еще могут находиться до пяти человек», — сообщил утром 31 мая мэр Харькова Игорь Терехов.

Следом начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: под завалами обнаружили еще одно тело — погибших уже четверо.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Как сообщил «Суспільне Харків» глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, по меньшей мере один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице. Среди раненых — 12-летняя девочка и мальчик 12 лет. Детей госпитализировали. Также пострадал медик «скорой». Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Известно о трех погибших и 25 раненых, ликвидация последствий ударов еще продолжается.