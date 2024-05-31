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Ракетный удар по Харькову: две женщины в тяжелом состоянии

Происшествия 08:48   31.05.2024
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову: две женщины в тяжелом состоянии

В ХОВА сообщили о состоянии людей, получивших ранения в результате ночного удара по Харькову.

«Две женщины в тяжелом состоянии, другие – средние и легкие», — сообщила пресс-секретарь начальника ХОВА Олега Синегубова Елена Шаповал.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что погибших — уже четверо, и еще четыре человека могут быть под завалами пятиэтажки, по которой ударила ночью российская ракета. На месте продолжается спасательная операция.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Как сообщил «Суспільне Харків» глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, по меньшей мере один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице. Среди раненых — 12-летняя девочка и мальчик 12 лет. Детей госпитализировали. Также пострадал медик «скорой». Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета».  Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Известно о четырех погибших и 25 раненых, ликвидация последствий ударов еще продолжается.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 08:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили о состоянии людей, получивших ранения в результате ночного удара по Харькову".