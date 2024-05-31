Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины: 5 погибших и 30 раненых
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 31 мая проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.
В Харькове известно уже о четырех погибших и 25 раненых в результате ночного ракетного удара. По предварительным данным, еще четыре человека находятся под завалами пятиэтажки, по которой был «прилет». В течение суток по городу били еще раз.
«В 15:30 в Шевченковском районе во время вражеских обстрелов БПЛА повреждены три автомобиля. Сработало ПВО», — отметил начальник ХОВА.
В селе Новоосиново Купянского района один человек погиб и один пострадал днем 31 мая.
«В результате обстрела горело авто. Повреждены шесть частных домовладений», — дополнил Синегубов.
Также днем 30 мая под ударом была Русская Лозовая — там удар пришелся в землю и по хозяйственному сооружению. Пострадали два человека.
«16:00 г. Волчанск. Во время эвакуации животных в результате вражеских обстрелов КАБ получил ранение мужчина-волонтер из Швейцарии», — проинформировал Синегубов.
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В селе Юрченково Чугуевского района мужчина пострадал в результате удара КАБ. Там также повреждены два магазина, один из них — полностью разрушен.
Также удары были: в окрестностях села Рогань — по открытой территории; по с. Богуславка Изюмского района («прилет» по учебному заведению, возник пожар). В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 31 мая проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".