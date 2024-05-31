Росіяни активізувалися на Харківському напрямку, скинули 8 КАБів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни дещо активізувалися, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.
На цей час зафіксовані два бойові зіткнення. З району Бєлгорода ворожі війська били двома керованими авіабомбами по Стариці та шістьма – по Вовчанську. Атаку окупантів на Старицю відбито. Поблизу Вовчанська ще триває бій.
На Куп’янському напрямку відбиті чотири штурмові дії противника неподалік Синьківки, Берестового та Макіївки. Ще дві атаки продовжуються біля Петропавлівки та Новоєгорівки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, КАБ, направлення, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 14:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни дещо активізувалися, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.".