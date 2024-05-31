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Росіяни активізувалися на Харківському напрямку, скинули 8 КАБів – Генштаб

Суспільство 14:20   31.05.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни активізувалися на Харківському напрямку, скинули 8 КАБів – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни дещо активізувалися, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.

На цей час зафіксовані два бойові зіткнення. З району Бєлгорода ворожі війська били двома керованими авіабомбами по Стариці та шістьма – по Вовчанську. Атаку окупантів на Старицю відбито. Поблизу Вовчанська ще триває бій.

На Куп’янському напрямку відбиті чотири штурмові дії противника неподалік Синьківки, Берестового та Макіївки. Ще дві атаки продовжуються біля Петропавлівки та Новоєгорівки.

Читайте також: З початку доби ворог не атакував на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 14:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни дещо активізувалися, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30.".