Live
  • Сб 01.06.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

Россияне незначительно продвинулись к северо-востоку от Харькова – ISW

Общество 10:00   01.06.2024
Виктория Яковенко
Россияне незначительно продвинулись к северо-востоку от Харькова – ISW Фото: ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что 31 мая оккупанты имели незначительные продвижения в районе восточной окраины Волчанская (к северо-востоку от Харькова).

«Геолоцированные кадры, опубликованные 31 мая, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах восточной окраины Волчанская (к северо-востоку от Харькова). Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в мае российские войска заставили украинские войска отступить на 8-9 км на севере Харьковской области, что соответствует наиболее дальним, по оценкам ISW, наступлениям России в районе Липцев (севернее Харькова). Российский блоггер заявил, что российские войска недавно продвинулись на 450 метров на Волчанском направлении», – пишут аналитики.

В ISW добавили, что российские войска 30 и 31 мая также продолжили наступление в районе Старицы. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что части российской 26-й ракетной бригады и 138-й мотострелковой бригады РФ готовятся к дальнейшему наступлению в Волчанске, а элементы 1-й мотострелковой дивизии действуют в районе Старица-Избицкое. Сообщается, что под Волчанском действуют подразделения африканского корпуса и чеченского спецназа «Ахмат».

Читайте также: Три боя продолжаются у Липцев на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Россияне незначительно продвинулись к северо-востоку от Харькова – ISW
Россияне незначительно продвинулись к северо-востоку от Харькова – ISW
01.06.2024, 10:00
Главные новости Харькова 1 июня: удар по Балаклее — пострадали дети
Главные новости Харькова 1 июня: удар по Балаклее — пострадали дети
01.06.2024, 10:29
Удар по дому в Харькове: из-под завалов достали тело еще одной жертвы
Удар по дому в Харькове: из-под завалов достали тело еще одной жертвы
01.06.2024, 06:42
Подорожание электроэнергии с 1 июня: каким будет тариф, пояснение Минэнерго
Подорожание электроэнергии с 1 июня: каким будет тариф, пояснение Минэнерго
31.05.2024, 17:52
Ракетой «Искандер-К» РФ ударила по Балаклее – Тимошко (видео)
Ракетой «Искандер-К» РФ ударила по Балаклее – Тимошко (видео)
01.06.2024, 08:47
Тело еще одного погибшего нашли под завалами дома в Харькове – Терехов
Тело еще одного погибшего нашли под завалами дома в Харькове – Терехов
01.06.2024, 10:26

Новости по теме:

11:35
США должны разрешить Украине наносить удары по всей территории РФ — ISW
09:55
ISW: РФ, вероятно, намерена начать вторую фазу наступления на Харьковщине
07:18
Войска РФ незначительно продвинулись на Харьковщине, ездят на мотоциклах — ISW
14:19
Мусиенко оценил риски расширения наступления войск РФ на Золочев и Богодухов
07:35
ISW: Украинские силы отбили позиции в районе Лукьянцов на Харьковщине

Вы читали новость: «Россияне незначительно продвинулись к северо-востоку от Харькова – ISW»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что 31 мая оккупанты имели незначительные продвижения в районе восточной окраины Волчанская (к северо-востоку от Харькова).".