Россияне незначительно продвинулись к северо-востоку от Харькова – ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что 31 мая оккупанты имели незначительные продвижения в районе восточной окраины Волчанская (к северо-востоку от Харькова).

«Геолоцированные кадры, опубликованные 31 мая, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах восточной окраины Волчанская (к северо-востоку от Харькова). Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в мае российские войска заставили украинские войска отступить на 8-9 км на севере Харьковской области, что соответствует наиболее дальним, по оценкам ISW, наступлениям России в районе Липцев (севернее Харькова). Российский блоггер заявил, что российские войска недавно продвинулись на 450 метров на Волчанском направлении», – пишут аналитики.

В ISW добавили, что российские войска 30 и 31 мая также продолжили наступление в районе Старицы. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что части российской 26-й ракетной бригады и 138-й мотострелковой бригады РФ готовятся к дальнейшему наступлению в Волчанске, а элементы 1-й мотострелковой дивизии действуют в районе Старица-Избицкое. Сообщается, что под Волчанском действуют подразделения африканского корпуса и чеченского спецназа «Ахмат».