Россияне незначительно продвинулись к северо-востоку от Харькова – ISW
Институт изучения войны (ISW) сообщил, что 31 мая оккупанты имели незначительные продвижения в районе восточной окраины Волчанская (к северо-востоку от Харькова).
«Геолоцированные кадры, опубликованные 31 мая, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах восточной окраины Волчанская (к северо-востоку от Харькова). Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в мае российские войска заставили украинские войска отступить на 8-9 км на севере Харьковской области, что соответствует наиболее дальним, по оценкам ISW, наступлениям России в районе Липцев (севернее Харькова). Российский блоггер заявил, что российские войска недавно продвинулись на 450 метров на Волчанском направлении», – пишут аналитики.
В ISW добавили, что российские войска 30 и 31 мая также продолжили наступление в районе Старицы. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что части российской 26-й ракетной бригады и 138-й мотострелковой бригады РФ готовятся к дальнейшему наступлению в Волчанске, а элементы 1-й мотострелковой дивизии действуют в районе Старица-Избицкое. Сообщается, что под Волчанском действуют подразделения африканского корпуса и чеченского спецназа «Ахмат».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, аналитики, волчанск, продвинулись, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 10:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что 31 мая оккупанты имели незначительные продвижения в районе восточной окраины Волчанская (к северо-востоку от Харькова).".