По одной атаке отбито на Харьковском и Купянском направлениях: данные ГШ утром
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне пытались атаковать в районе Липцев. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.
За вчерашние сутки здесь враг потерял 126 оккупантов. Кроме того, украинские защитники уничтожили 17 автомобилей и две единицы специальной техники. Повреждены три артсистемы врага.
На Купянском направлении оккупанты атаковали в районе Дружелюбовки. Понесли потери и отошли.
За прошедшие сутки на этом направлении общие потери врага составили 79 человек. Уничтожен один танк Т-80 и поврежден автомобиль.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, генштаб, зведення, Купянское, направление, харьковское, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 11:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне пытались атаковать в районе Липцев. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.".