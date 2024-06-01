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По одной атаке отбито на Харьковском и Купянском направлениях: данные ГШ утром

Общество 11:34   01.06.2024
Виктория Яковенко
По одной атаке отбито на Харьковском и Купянском направлениях: данные ГШ утром Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне пытались атаковать в районе Липцев. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.

За вчерашние сутки здесь враг потерял 126 оккупантов. Кроме того, украинские защитники уничтожили 17 автомобилей и две единицы специальной техники. Повреждены три артсистемы врага.

На Купянском направлении оккупанты атаковали в районе Дружелюбовки. Понесли потери и отошли.

За прошедшие сутки на этом направлении общие потери врага составили 79 человек. Уничтожен один танк Т-80 и поврежден автомобиль.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 11:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне пытались атаковать в районе Липцев. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.".