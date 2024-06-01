По одной атаке отбито на Харьковском и Купянском направлениях: данные ГШ утром

На Харьковском направлении россияне пытались атаковать в районе Липцев. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.

За вчерашние сутки здесь враг потерял 126 оккупантов. Кроме того, украинские защитники уничтожили 17 автомобилей и две единицы специальной техники. Повреждены три артсистемы врага.

На Купянском направлении оккупанты атаковали в районе Дружелюбовки. Понесли потери и отошли.

За прошедшие сутки на этом направлении общие потери врага составили 79 человек. Уничтожен один танк Т-80 и поврежден автомобиль.