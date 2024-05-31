Головні новини Харкова 31.05: “приліт” по п’ятиповерхівці, 12 постраждалих

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

01:10

На місцях «прильотів» попередньо 12 постраждалих

Про це повідомляє мер Ігор Терехов.

00:50

Кількість постраждалих внаслідок ударів по Харкову зросла до 8

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

00:37

Синєгубов повідомив про потерпілого від “прильоту” по Харкову

“На цю хвилину відомо про одного постраждалого, госпіталізований до медичної установи. Розбір та ліквідація пожежі тривають”, — написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

00:30

У Харкові пролунала серія вибухів, приліт по житловому будинку

“Окупанти потрапили до п’ятиповерхового житлового будинку. Виникла пожежа. Під завалами можуть перебувати люди”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов про перший “приліт”.

“Попередньо повторні прильоти туди ж, куди й перші “приходи”. За інформацією ДСНС, під завалами пʼятиповерхівки можуть бути люди”, – відзначив мер Харкова Ігор Терехов.