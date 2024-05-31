Головні новини Харкова 31.05: “приліт” по п’ятиповерхівці, 12 постраждалих
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
01:10
На місцях «прильотів» попередньо 12 постраждалих
Про це повідомляє мер Ігор Терехов.
00:50
Кількість постраждалих внаслідок ударів по Харкову зросла до 8
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
00:37
Синєгубов повідомив про потерпілого від “прильоту” по Харкову
“На цю хвилину відомо про одного постраждалого, госпіталізований до медичної установи. Розбір та ліквідація пожежі тривають”, — написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
00:30
У Харкові пролунала серія вибухів, приліт по житловому будинку
“Окупанти потрапили до п’ятиповерхового житлового будинку. Виникла пожежа. Під завалами можуть перебувати люди”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов про перший “приліт”.
“Попередньо повторні прильоти туди ж, куди й перші “приходи”. За інформацією ДСНС, під завалами пʼятиповерхівки можуть бути люди”, – відзначив мер Харкова Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, новини Харкова, ракетная атака, сінєгубов, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 01:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".