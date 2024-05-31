Главные новости Харькова 31.05: взрывы, удар по жилой пятиэтажке, пострадавшие

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

00:50

Количество пострадавших в результате ударов по Харькову возросло до 8

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

00:36

Синегубов сообщил о пострадавшем от «прилета» по Харькову

«На данный момент известно об одном пострадавшем, госпитализированном в медицинское учреждение. Разбор и ликвидация пожара продолжаются», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

00:30

В Харькове прогремела серия взрывов, прилет по жилому дому

«Оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар. Под завалами могут находиться люди», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов о первом «прилете».

«Предварительно повторные прилеты туда же, куда и первые «приходы». По информации ГСЧС, под завалами пятиэтажки могут быть люди», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.