Главные новости Харькова 31.05: взрывы, удар по жилой пятиэтажке, пострадавшие
Фото: Вадим Беликов
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
00:50
Количество пострадавших в результате ударов по Харькову возросло до 8
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
00:36
Синегубов сообщил о пострадавшем от «прилета» по Харькову
«На данный момент известно об одном пострадавшем, госпитализированном в медицинское учреждение. Разбор и ликвидация пожара продолжаются», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.
00:30
В Харькове прогремела серия взрывов, прилет по жилому дому
«Оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар. Под завалами могут находиться люди», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов о первом «прилете».
«Предварительно повторные прилеты туда же, куда и первые «приходы». По информации ГСЧС, под завалами пятиэтажки могут быть люди», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, ракетная атака, синегубов, терехов;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 00:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".