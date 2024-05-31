В двух районах Харькова сегодня будут отключать свет: причина
В Харькове сегодня, 31 мая, частично будут обесточены Киевский и Салтовский районы.
По данным АО «Харьковоблэнерго», отключения будут из-за проведения неотложных аварийно-восстановительных работ.
Отключения будут с 13 до 17 часов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, Киевский, облэнерго, отключения, район, салтовский, світло, свет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 12:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сегодня, 31 мая, частично будут обесточены Киевский и Салтовский районы.".