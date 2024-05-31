В двух районах Харькова сегодня будут отключать свет: причина

В Харькове сегодня, 31 мая, частично будут обесточены Киевский и Салтовский районы.

По данным АО «Харьковоблэнерго», отключения будут из-за проведения неотложных аварийно-восстановительных работ.

Отключения будут с 13 до 17 часов.