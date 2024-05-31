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В двух районах Харькова сегодня будут отключать свет: причина

Общество 12:31   31.05.2024
Виктория Яковенко
В двух районах Харькова сегодня будут отключать свет: причина

В Харькове сегодня, 31 мая, частично будут обесточены Киевский и Салтовский районы.

По данным АО «Харьковоблэнерго», отключения будут из-за проведения неотложных аварийно-восстановительных работ.

Отключения будут с 13 до 17 часов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 12:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сегодня, 31 мая, частично будут обесточены Киевский и Салтовский районы.".