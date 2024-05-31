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У двох районах Харкова сьогодні відключатимуть світло: причина

Суспільство 12:31   31.05.2024
Вікторія Яковенко
У двох районах Харкова сьогодні відключатимуть світло: причина

У Харкові сьогодні, 31 травня, будуть частково знеструмлені Київський та Салтівський райони.

За даними АТ «Харківобленерго», відключення будуть через проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Відключення триватимуть з 13 до 17 години.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 12:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сьогодні, 31 травня, будуть частково знеструмлені Київський та Салтівський райони.".