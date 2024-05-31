У двох районах Харкова сьогодні відключатимуть світло: причина

У Харкові сьогодні, 31 травня, будуть частково знеструмлені Київський та Салтівський райони.

За даними АТ «Харківобленерго», відключення будуть через проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Відключення триватимуть з 13 до 17 години.