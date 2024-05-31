У двох районах Харкова сьогодні відключатимуть світло: причина
У Харкові сьогодні, 31 травня, будуть частково знеструмлені Київський та Салтівський райони.
За даними АТ «Харківобленерго», відключення будуть через проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.
Відключення триватимуть з 13 до 17 години.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, Киевский, облэнерго, район, салтовский, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 12:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сьогодні, 31 травня, будуть частково знеструмлені Київський та Салтівський райони.".