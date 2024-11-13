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Харків другий день атакують БпЛА «Молния-1»: наслідки (фото, відео)

Репортаж 16:13   13.11.2024
Вікторія Яковенко
Харків другий день атакують БпЛА «Молния-1»: наслідки (фото, відео) Фото: Харківська обласна прокуратура

Армія РФ атакувала Харків БпЛА типу «Молния-1». Два влучання – в Салтівському районі. Внаслідок одного з «прильотів» постраждали чотири людини.

Доповнено о 16:13. У будинку в Салтівському районі, куди влучив БпЛА «Молния-1» вибиті понад 35 вікон. Також пошкоджені щонайменше 10 авто, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Дві жінки віком 84 та 53 років отримали гостру реакцію на стрес. 74-річні чоловік і жінка отримали поранення.

Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура

Доповнено о 15.55. У Харківській обласній прокуратурі показали також фото наслідків удару ворожого БпЛА, попередньо “Молния-1” по парковці поблизу ТЦ у Салтівському районі.

Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура

15:43. «О 12:30 росіяни нанесли удар новим для Харкова типом БпЛА «Молния-1». Удар по Салтівському району. Влучання в четвертий поверх семиповерхового будинку. Внаслідок вибуху отримали поранення чотири особи. Дві особи – подружжя 74 років – у них осколкове поранення від уламків скла. Ще дві жінки – з гострою реакцією на стрес. Внаслідок вибуху також були пошкоджені фасад будинку та декілька автомобілів. За годину до цього влучання було в Салтівському районі по відкритій місцевості біля одного з великих ТЦ. Там пошкоджені лише понад 10 автомобілів», – повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Наслідки влучань також показали в ГУ ДСНС в Харківській області.

Нагадаємо, близько 12:30 стало відомо, що ударний БпЛА атакував Харків. Ворожий дрон вдарив по багатоповерхівці в Салтівському районі, відомо про чотирьох постраждалих. До цього, ще один ворожий дрон вдарив близько 11:35 по Салтівському району. Повідомлялося, що “прилетіло” поблизу одного із торгових центрів.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 16:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ атакувала Харків БпЛА типу «Молния-1». Два влучання – в Салтівському районі. Внаслідок одного з «прильотів» постраждали чотири людини.".