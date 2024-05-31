В Харькове уже пять погибших от ночного ракетного удара

Количество погибших в Харькове возросло, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-под завалов пятиэтажки деблокировали еще одно тело.

«Число погибших увеличилось, деблокировали из-под завалов еще одно тело мужчины. Всего за ночь российского теракта – пять погибших. Спасательно-поисковая операция продолжается. Все службы трудятся на месте», — проинформировал Синегубов.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Как сообщил «Суспільне Харків» глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, по меньшей мере один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице. Среди раненых — 12-летняя девочка и мальчик 12 лет. Детей госпитализировали. Также пострадал медик «скорой». Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Известно о пяти погибших и 25 раненых. Две женщины — в тяжелом состоянии. Ликвидация последствий ударов еще продолжается.