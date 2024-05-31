Live
  • Пт 31.05.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

У Харкові вже п’ять загиблих від нічного ракетного удару

Події 09:38   31.05.2024
Оксана Горун
У Харкові вже п’ять загиблих від нічного ракетного удару Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Кількість загиблих у Харкові зросла, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. З-під завалів п’ятиповерхівки деблокували ще одне тіло.

Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка. Всього за ніч російського теракту – пʼять загиблих. Рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці“, – поінформував Синєгубов.

приліт по п'ятиповерхівці у Харкові 31 травня 2024 4
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Як повідомив  «Суспільне Харків» голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко, щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучення по п’ятиповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці. Серед поранених – 12-річна дівчинка та хлопчик 12 років. Дітей ушпиталили. Також постраждав медик “швидкої”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та поліціянт, які прибули на місце першого “прильоту”. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Відомо про п’ятьох загиблих та 25 поранених. Дві жінки – у тяжкому стані. Ліквідація наслідків ударів ще продовжується.

приліт п'ятиповерхівкою у Харкові 31 травня 2024 5
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
приліт п'ятиповерхівкою у Харкові 31 травня 2024 3
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
приліт по п'ятиповерхівці у Харкові 31 травня 2024 2
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
приліт по п'ятиповерхівці у Харкові 31 травня 2024
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини 31.05: нічні удари по Харкову – 5 загиблих, поранені діти
Головні новини 31.05: нічні удари по Харкову – 5 загиблих, поранені діти
31.05.2024, 09:44
ISW: РФ, ймовірно, має намір розпочати другу фазу наступу на Харківщині
ISW: РФ, ймовірно, має намір розпочати другу фазу наступу на Харківщині
31.05.2024, 09:55
У Харкові вже п’ять загиблих від нічного ракетного удару
У Харкові вже п’ять загиблих від нічного ракетного удару
31.05.2024, 09:38
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи: 24 постраждалих (відео)
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи: 24 постраждалих (відео)
31.05.2024, 07:40
Ще один загиблий у Харкові. Під завалами може бути четверо (оновлено)
Ще один загиблий у Харкові. Під завалами може бути четверо (оновлено)
31.05.2024, 08:17
Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини: 5 загиблих та 30 поранених
Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини: 5 загиблих та 30 поранених
31.05.2024, 09:09

Новини за темою:

08:17
Ще один загиблий у Харкові. Під завалами може бути четверо (оновлено)
13:53
Половину завалів Епіцентру розібрали, ще можуть бути знайдені тіла – Синєгубов
12:04
Загиблих через удар по «Епіцентру» в Харкові вже 16, завали розібрали на 30%
11:35
У Харкові починають розбирати завали біля епіцентру “прильоту”, є ще тіла
12:54
Під завалами можуть бути люди: зросла кількість поранених у Харкові

Ви читали новину: «У Харкові вже п’ять загиблих від нічного ракетного удару»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 09:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість загиблих у Харкові зросла, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. З-під завалів п’ятиповерхівки деблокували ще одне тіло".