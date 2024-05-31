У Харкові вже п’ять загиблих від нічного ракетного удару
Кількість загиблих у Харкові зросла, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. З-під завалів п’ятиповерхівки деблокували ще одне тіло.
“Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка. Всього за ніч російського теракту – пʼять загиблих. Рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці“, – поінформував Синєгубов.
Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Як повідомив «Суспільне Харків» голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко, щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучення по п’ятиповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці. Серед поранених – 12-річна дівчинка та хлопчик 12 років. Дітей ушпиталили. Також постраждав медик “швидкої”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та поліціянт, які прибули на місце першого “прильоту”. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Відомо про п’ятьох загиблих та 25 поранених. Дві жінки – у тяжкому стані. Ліквідація наслідків ударів ще продовжується.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 09:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість загиблих у Харкові зросла, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. З-під завалів п’ятиповерхівки деблокували ще одне тіло".