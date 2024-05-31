Ночной удар по Харькову: возросло количество пострадавших (фото, видео)

По состоянию на 11:30 количество пострадавших из-за удара по Харькову возросло до 26, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, по состоянию на 09:00 известно о четырех погибших — трое мужчин и женщина.

«Тела 82-летней женщины, неустановленного мужчины и 29-летнего жильца дома достали из-под завалов многоэтажки, в которую попала одна из пяти вражеских ракет. Еще один человек, 1959 года рождения, погиб недалеко от места попадания второй ракеты на территории частного предприятия. Он работал там телохранителем. Еще три ракеты попали неподалеку от разрушенного дома», – отметили в полиции.

В результате удара повреждены более 26 многоэтажных домов, нежилые здания, карета «скорой» и авто.

Ликвидация последствий удара в Новобаварском районе продолжается, добавили облпрокуратуре.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Как сообщил «Суспільне Харків» глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, по меньшей мере один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице. Среди раненых — 12-летняя девочка и мальчик 12 лет. Детей госпитализировали. Также пострадал медик «скорой». Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Известно о пяти погибших и 25 раненых. Две женщины — в тяжелом состоянии. Ликвидация последствий ударов еще продолжается.