Нічний удар по Харкову: зросла кількість постраждалих, наслідки (фото, відео)

Станом на 11:30 кількість постраждалих через удар по Харкову зросла до 26, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, станом на 09:00 відомо про чотирьох загиблих – троє чоловіків і жінка.

«Тіла 82-річної жінки, невстановленого чоловіка та 29-річного мешканця будинку вилучили з-під завалів багатоповерхівки, в яку влучила одна з п’яти ворожих ракет. Ще один чоловік, 1959 року народження, загинув неподалік від місця влучання другої ракети на території приватного підприємства. Він працював там охоронцем. Ще три ракети влучили неподалік від зруйнованого будинку», – зазначили в поліції.

Внаслідок удару пошкоджені понад 26 багатоповерхових будинків, нежитлові будівлі, карета «швидкої» та авто.

Ліквідація наслідків удару в Новобаварському районі триває, додали в облпрокуратурі.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Як повідомив «Суспільне Харків» голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко, щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучення по п’ятиповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці. Серед поранених – 12-річна дівчинка та хлопчик 12 років. Дітей ушпиталили. Також постраждав медик “швидкої”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та поліціянт, які прибули на місце першого “прильоту”. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Відомо про п’ятьох загиблих та 25 поранених. Дві жінки – у тяжкому стані. Ліквідація наслідків ударів ще продовжується.