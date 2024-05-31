Армия РФ ударила по Казачьей Лопани: в поселке произошел пожар – Задоренко
Около 12:30 оккупанты обстреляли гражданскую застройку в поселке Казачья Лопань на Харьковщине.
«В поселке продолжается пожар, есть поврежденные частные дома. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Казачья Лопань, обстрел, пожары, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 13:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:30 оккупанты обстреляли гражданскую застройку в поселке Казачья Лопань на Харьковщине.".