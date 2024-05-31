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Армия РФ ударила по Казачьей Лопани: в поселке произошел пожар – Задоренко

Общество 13:40   31.05.2024
Виктория Яковенко
Армия РФ ударила по Казачьей Лопани: в поселке произошел пожар – Задоренко

Около 12:30 оккупанты обстреляли гражданскую застройку в поселке Казачья Лопань на Харьковщине.

«В поселке продолжается пожар, есть поврежденные частные дома. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 13:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:30 оккупанты обстреляли гражданскую застройку в поселке Казачья Лопань на Харьковщине.".