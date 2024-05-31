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Армія РФ вдарила по Козачій Лопані: у селищі сталася пожежа – Задоренко

Суспільство 13:40   31.05.2024
Вікторія Яковенко
Армія РФ вдарила по Козачій Лопані: у селищі сталася пожежа – Задоренко

Близько 12:30 окупанти обстріляли цивільну забудову у селищі Козача Лопань на Харківщині.

«У селищі триває пожежа, є пошкоджені приватні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Армія РФ вдарила по Козачій Лопані: у селищі сталася пожежа – Задоренко»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 13:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:30 окупанти обстріляли цивільну забудову у селищі Козача Лопань на Харківщині.".