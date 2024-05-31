Армія РФ вдарила по Козачій Лопані: у селищі сталася пожежа – Задоренко
Близько 12:30 окупанти обстріляли цивільну забудову у селищі Козача Лопань на Харківщині.
«У селищі триває пожежа, є пошкоджені приватні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Казачья Лопань, обстріл, пожежа, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 13:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:30 окупанти обстріляли цивільну забудову у селищі Козача Лопань на Харківщині.".