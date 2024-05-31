Терехов: под завалами пятиэтажки в Харькове могут быть еще три-четыре человека

Под завалами пятиэтажки в Новобаварском районе Харькова, которая подверглась прямому попаданию вражеской ракеты, могут находиться еще три-четыре человека.

Об этом мэр Игорь Терехов сообщил на месте событий.

«Ночью люди отдыхали после рабочего дня, ударили цинично по жилому дому. Ни одного военного, ни одного военного объекта здесь не было. Такой терроризм, который творят россияне против Харькова — это ужасно. Пятый, четвертый и третий этажи полностью разрушены. Разрушены подъезды и перекрытия. Дом сделан из кирпича, поэтому сейчас расчищают завалы», — сказал мэр.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Известно о троих погибших и 16 пострадавших в результате ударов по Новобаварскому району. Среди раненых — 12-летняя девочка и мальчик 12 лет. Детей госпитализировали. Также пострадал медик «скорой». Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара.