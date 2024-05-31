Терехов: під завалами п’ятиповерхівки в Харкові можуть бути три-чотири людини
Під завалами п’ятиповерхівки в Новобаварському районі Харкова, яка зазнала прямого влучання ворожої ракети, можуть перебувати ще три-чотири людини.
Про це мер Ігор Терехов повідомив на місці подій.
“Вночі люди відпочивали після робочого дня, цинічно вдарили по житловому будинку. Жодного військового, жодного військового об’єкту тут не було. Такий тероризм, який творять росіяни проти Харкова – це жахливо. П’ятий, четвертий і третій поверхи повністю зруйновані. Зруйновані під’їзди і перекриття. Будинок зроблений із цегли, тому зараз розчищають завали”, – сказав мер.
Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Відомо про трьох загиблих та 16 постраждалих внаслідок ударів по Новобаварському району. Серед поранених – 12-річна дівчинка та хлопчик 12 років. Дітей ушпиталили. Також постраждав медик “швидкої”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Новобаварский район, пятиэтажка, терехов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 02:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під завалами п’ятиповерхівки в Новобаварському районі Харкова, яка зазнала прямого влучання ворожої ракети, можуть перебувати ще три-чотири людини.".