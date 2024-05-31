Ночной удар: тело еще одного человека нашли под завалами дома в Харькове
Только что нашли тело еще одного погибшего в результате ночного удара по жилому дому в Новобаварском районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«В общем, тех, кто потерял жизнь в результате терроризма россиян этой ночью пятеро. Поисково-спасательная операция продолжается», – пишет мэр.
Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Известно о пяти погибших и 26 пострадавших. Ликвидация последствий ударов еще продолжается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дім, дом, тело, терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Только что нашли тело еще одного погибшего в результате ночного удара по жилому дому в Новобаварском районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".