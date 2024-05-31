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Нічний удар: тіло ще однієї людини знайшли під завалами будинку в Харкові

Події 14:44   31.05.2024
Вікторія Яковенко
Нічний удар: тіло ще однієї людини знайшли під завалами будинку в Харкові Скриншот

Щойно знайшли тіло ще одного загиблого внаслідок нічного удару по житловому будинку у Новобаварському районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Загалом, тих, хто втратив життя внаслідок тероризму росіян цієї ночі пʼятеро. Пошуково-рятувальна операція ще триває», – пише мер.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та поліціянт, які прибули на місце першого “прильоту”. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Відомо про п’ятьох загиблих та 26 постраждалих. Ліквідація наслідків ударів ще продовжується.

 

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щойно знайшли тіло ще одного загиблого внаслідок нічного удару по житловому будинку у Новобаварському районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".