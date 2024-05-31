Під завалами в Харкові може бути дитина – Синєгубов (відео)

В Харкові продовжують розбирати завали зруйнованої ракетним ударом п’ятиповерхівки. На місці “прильоту” начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про його наслідки та застосування ворогом тактики “подвійного удару”.

“За нашою інформацією, під завалами можуть ще перебувати люди, тому фактично зараз всі наші підрозділи працюють над ліквідацією наслідків. Національна поліція так само працювала на місці, близькі та рідні приїхали, їх всіх опитали та за показами людей у нас є інформація, що під завалами ще можуть знаходитися люди. Усі прильоти були саме тут, у цьому місці й дійсно, коли прибули на місце всі наші екстрені служби, ще пролунали майже чотири удари. Декілька людей, за нашою інформацією, може також перебувати й відповідно дитина”, – сказав Синєгубов.

На цей час відомо вже про п’ятьох загиблих від цього удару та 25 поранених.

“Госпіталізовані вісім людей, серед них двоє — у важкому стані. Також до лікарні направлені дівчинка 12 років та хлопчик 11 років — обидва у середньому стані. Ворог знову застосовував тактику подвійних ударів“, – зазначив начальник ХОВА.

Відео, що було зняте коптером на місці “прильоту”, опублікувала Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Як повідомив «Суспільне Харків» голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко, щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучення по п’ятиповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці. Серед поранених – 12-річна дівчинка та хлопчик 12 років. Дітей ушпиталили. Також постраждав медик “швидкої”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та поліціянт, які прибули на місце першого “прильоту”. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Відомо про п’ятьох загиблих та 25 поранених. Дві жінки – у тяжкому стані. Ліквідація наслідків ударів ще продовжується.