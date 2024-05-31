Под завалами в Харькове может быть ребенок — Синегубов (видео)

В Харькове продолжают разбирать завалы разрушенной ракетным ударом пятиэтажки. На месте «прилета» начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о его последствиях и применении врагом тактики «двойного удара».

«По нашей информации, под завалами могут находиться еще люди, поэтому фактически сейчас все наши подразделения работают над ликвидацией последствий. Национальная полиция также работала на месте, близкие и родные приехали, их всех опросили и, по показаниям людей, у ​​нас есть информация, что под завалами еще могут находиться люди. Все прилеты были именно здесь, в этом месте и действительно, когда прибыли на место все наши экстренные службы, еще раздались почти четыре удара. Несколько человек, по нашей информации, может находиться и соответственно ребенок», — сказал Синегубов.

На данный момент известно уже о пяти погибших от этого удара и 25 раненых.

«Госпитализированы восемь человек, среди них двое — в тяжелом состоянии. Также в больницу направлены девочка 12 лет и мальчик 11 лет – оба в среднем состоянии. Враг снова применял тактику двойных ударов», — отметил начальник ХОВА.

Видео, снятое коптером на месте «прилета» опубликовала Харьковская областная прокуратура.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Как сообщил «Суспільне Харків» глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, по меньшей мере один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице. Среди раненых — 12-летняя девочка и мальчик 12 лет. Детей госпитализировали. Также пострадал медик «скорой». Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Известно о пяти погибших и 25 раненых. Две женщины — в тяжелом состоянии. Ликвидация последствий ударов еще продолжается.