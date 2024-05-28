Сьогодні 28 травня: який день в історії

28 травня – Всеукраїнський день краєзнавства та День поліцейського офіцера громади. 28 травня 1756 року вважається днем ​​народження майонезу. У 1830-му в США ухвалили Акт про виселення індіанців. У 1871-му розгромили Паризьку комуну. У 1916-му помер Іван Франко. У 1987-му німецький пілот Матіас Руст приземлився на Червоній площі в Москві. А в 1997-му Україна підписала угоду з РФ, якою дозволила Чорноморському флоту й надалі перебувати в Криму.

Свята та пам’ятні дати 28 травня

28 травня в Україні – Всеукраїнський день краєзнавства, День поліцейського офіцера громади.

У світі – Міжнародний день дій щодо охорони жіночого здоров’я, День менструальної гігієни, День “Міжнародної амністії”.

Також відзначають: День народження майонезу.

28 травня в історії

28 травня 1756 року вважається днем ​​народження одного з найпопулярніших соусів світу – майонезу.

Звичайно, дата дуже умовна, так само як і історія винаходу майонезу. Існує безліч версій, та й подібні соуси були відомі в різних країнах світу в різні часи. Однак найпоширеніша та, можна сказати, “офіційна” версія така. Соус походить із міста Маон – центру іспанського острова Менорка. Що ж до його французької назви та переконаності, що це страва саме французької кухні, то й цьому є пояснення. Іспанські острови (і Менорка зокрема) у XVIII столітті були територією боїв між британцями та французами. Британці окупували острови, а французька армія відбила їх у 1756 році. Очолював цю військову операцію герцог і маршал – Арман дю Плессі де Рішельє (звісно, ​​не знаменитий кардинал, він помер ще в середині XVII ст.). Саме герцогу де Рішельє, згідно з версією, яку, зокрема, підтримує англомовна Вікіпедія, світ завдячує появою майонезу. На момент, коли в результаті боїв французи захопили острів, достатку продуктів там не було. Не в дефіциті були тільки оливкова олія та яйця. Тому кухарі переважно годували як самого маршала, так і його офіцерів різними варіаціями омлетів та яєчні. Коли Рішельє зажадав, щоб меню хоч якось урізноманітнили, кухар і створив знаменитий соус. Це нібито сталося 28 травня 1756 року.

При цьому дослідники зазначають, що соуси, подібні до майонезу описували й до знаменитої появи Рішельє на Менорці. Історію походження майонезу намагаються вивести від стародавнього французького соусу ремулад (який робили на базі олії, оцту, солі та трав) або від єгипетського за походженням айолі (в якому є оливкова олія, часник та сіль). Сам процес емульгування яєчного жовтка задовго до кухарів міста Маон використовували фармацевти для приготування мазей. Тому дуже ймовірно, що кухар не вигадував соус спеціально для Рішельє, а просто використав уже відому технологію, щоб задовольнити запит вимогливого герцога. Хай там як, за минулі століття майонез міцно зв’язався з Рішельє та іспанським островом.

28 травня 1830 року президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців. Детальніше.

28 травня 1871 року в результаті так званого “Братовбивчого тижня” – жорстоких кривавих боїв на вулицях Парижа – було розгромлено Паризьку комуну. Детальніше.

28 травня 1916 року помер один із найвідоміших українських письменників Іван Франко. Йому було 59 років, і, на жаль, останні роки свого життя він провів у великих фізичних та душевних муках. Детальніше.

28 травня 1925 року утворили Український комітет краєзнавства. Цього дня в Україні святкують Всеукраїнський день краєзнавства. Детальніше.

28 травня 1987 року 18-річний німецький спортсмен-пілот Матіас Руст здійснив переліт із Гамбурга до Москви, де приземлився на Червоній площі. Детальніше.

28 травня 1997 року в Києві глави урядів України та РФ підписали угоду про статус та умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Детальніше.

Церковне свято 28 травня

28 травня вшановують пам’ять преподобного Микити, сповідника, єпископа Халкідонського. Він жив у другій половині VIII ст. Відрізнявся милосердям, допомагав жебракам, приймав мандрівників, дбав про сиріт і вдів, заступався за скривджених. У царювання іконоборця Лева Вірменина святитель викривав іконоборчу брехню. Тож переніс багато страждань. Сповідник Микита помер на початку IX ст. У його мощей його відбувалися чудеса зцілення.

Народні прикмети 28 травня

Якщо погода 28 травня безвітряна, то буде хороший урожай.

Якщо на сонці гріється багато ящірок – чекайте на дощ.

Якщо птахи низько літають – піде дощ.

Що не можна робити 28 травня

Не можна фізично працювати.

Не можна залишати двері будинку відчиненими.

Не варто лаятися, лихословити, сваритися.