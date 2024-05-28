Сегодня 28 мая: какой день в истории

28 мая – Всеукраинский день краеведения и День полицейского офицера громады. 28 мая 1756 года считается днем рождения майонеза. В 1830-м в США приняли Акт о выселении индейцев. В 1871-м разгромили Парижскую коммуну. В 1916-м умер Иван Франко. В 1987-м немецкий пилот Матиас Руст приземлился на Красной площади в Москве. А в 1997-м Украина подписала соглашение с РФ, которым позволила Черноморскому флоту и дальше находиться в Крыму.

Праздники и памятные даты 28 мая

28 мая в Украине – Всеукраинский день краеведения, День полицейского офицера громады.

В мире – Международный день действий по охране женского здоровья, День менструальной гигиены, День «Международной амнистии».

Также отмечают: День рождения майонеза.

28 мая в истории

28 мая 1756 года считается днем рождения одного из самых популярных соусов мира – майонеза.

Конечно, дата весьма условна, равно как и история изобретения майонеза. Существует множество версий, да и подобные соусы были известны в разных странах мира в разное время. Однако самая распространенная и, можно сказать, «официальная» версия такова. Соус происходит из города Маон – центра испанского острова Менорка. Что же касается его французского названия и убежденности, что это блюдо именно французской кухни, то и этому есть объяснение. Испанские острова (и Менорка в частности) в XVIII веке были территорией боев между британцами и французами. Британцы оккупировали острова, а французская армия отбила их в 1756 году. Возглавлял эту военную операцию герцог и маршал – Арман дю Плесси де Ришелье (конечно, не знаменитый кардинал, он умер еще в середине XVII века). Именно герцогу де Ришелье, согласно версии, которую, в частности, поддерживает англоязычная Википедия, мир обязан появлением майонеза. К моменту, когда в результате боев французы захватили остров, изобилия продуктов там не было. Не в дефиците были только оливковое масло и яйца. Поэтому повара в основном кормили как самого маршала, так и его офицеров разными вариациями омлетов и яичницы. Когда Ришелье потребовал, чтобы меню хоть как-то разнообразили, повар и создал знаменитый соус. Это якобы произошло 28 мая 1756 года.

При этом исследователи отмечают, что подобные майонезу соусы описывали и до знаменитого появления Ришелье на Менорке. Историю происхождения майонеза пытаются вывести от древнего французского соуса ремулад (который делали на базе масла, уксуса, соли и трав) или от египетского по происхождению айоли (в котором есть оливковое масло, чеснок и соль). Сам процесс эмульгирования яичного желтка задолго до поваров города Маон использовали фармацевты для приготовления мазей. Поэтому очень вероятно, что повар не придумывал соус специально для Ришелье, а просто использовал уже известную технологию, чтобы удовлетворить запрос требовательного герцога. Как бы то ни было, за прошедшие века майонез крепко связался с Ришелье и испанским островом.

28 мая 1830 года президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев. Подробнее.

28 мая 1871 года в результате так называемой «Братоубийственной недели» – жестоких кровавых боев на улицах Парижа – была разгромлена Парижская коммуна. Подробнее.

28 мая 1916 года умер один из самых известных украинских писателей Иван Франко. Ему было 59 лет, и, к сожалению, последние годы своей жизни он провел в больших физических и душевных муках. Подробнее.

28 мая 1925 года создали Украинский комитет краеведения. В этот день в Украине отмечают Всеукраинский день краеведения. Подробнее.

28 мая 1987 года 18-летний немецкий спортсмен-пилот Матиас Руст совершил перелет из Гамбурга в Москву, где приземлился на Красной площади. Подробнее.

28 мая 1997 года в Киеве главы правительств Украины и РФ подписали соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Подробнее.

Церковный праздник 28 мая

28 мая чтят память преподобного Никиты, исповедника, епископа Халкидонского. Он жил во второй половине VIII века. Отличался милосердием, помогал нищим, принимал путешественников, заботился о сиротах и вдовах, заступался за обиженных. В царствование иконоборца Льва Армянина святитель обличал иконоборческую ложь. Так что перенес много страданий. Исповедник Никита умер в начале IX веке. У его мощей его совершались чудеса исцеления.

Народные приметы 28 мая

Если погода 28 мая безветренная, то будет хороший урожай.

Если на солнце греется много ящериц – ждите дождя.

Если птицы низко летают – пойдет дождь.

Что нельзя делать 28 мая

Нельзя физически работать.

Нельзя оставлять дверь дома открытой.

Не стоит ругаться, злословить, ссориться.