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Зруйновану друкарню у Харкові обіцяють відновити менше, ніж за пів року

Суспільство 16:02   01.06.2024
Вікторія Яковенко
Зруйновану друкарню у Харкові обіцяють відновити менше, ніж за пів року Фото: Олег Синєгубов

Друкарню у Харкові, яка була зруйнована внаслідок ракетного удару РФ 23 травня, відновлять.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, відбудову друкарні «Фактор-Друк» профінансує Фонд Говарда Баффета.

«Друкарню планують відновити за 4-5 місяців, щоб наші діти читали підручники українською мовою, а видавці могли продовжити друкувати книги. Росіяни намагаються зламати нашу культурну ідентичність, як і сотні років тому відрізати нам доступ до мови, літератури, і, найголовніше — знищити державність. У них це не вдасться», – зазначив голова ХОВА.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 16:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Друкарню у Харкові, яка була зруйнована внаслідок ракетного удару РФ 23 травня, відновлять.".