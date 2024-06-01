Зруйновану друкарню у Харкові обіцяють відновити менше, ніж за пів року
Фото: Олег Синєгубов
Друкарню у Харкові, яка була зруйнована внаслідок ракетного удару РФ 23 травня, відновлять.
Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, відбудову друкарні «Фактор-Друк» профінансує Фонд Говарда Баффета.
«Друкарню планують відновити за 4-5 місяців, щоб наші діти читали підручники українською мовою, а видавці могли продовжити друкувати книги. Росіяни намагаються зламати нашу культурну ідентичність, як і сотні років тому відрізати нам доступ до мови, літератури, і, найголовніше — знищити державність. У них це не вдасться», – зазначив голова ХОВА.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Друкарню у Харкові, яка була зруйнована внаслідок ракетного удару РФ 23 травня, відновлять.".