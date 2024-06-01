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Разрушенную типографию в Харькове обещают восстановить меньше, чем за полгода

Общество 16:02   01.06.2024
Виктория Яковенко
Разрушенную типографию в Харькове обещают восстановить меньше, чем за полгода Фото: Олег Синегубов

Типографию в Харькове, которая была разрушена в результате ракетного удара РФ 23 мая, восстановят.

Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, восстановление типографии «Фактор-Друк» профинансирует Фонд Говарда Баффета.

«Типографию планируют восстановить через 4-5 месяцев, чтобы наши дети читали учебники на украинском языке, а издатели могли продолжить печатать книги. Россияне пытаются сломать нашу культурную идентичность, как и сотни лет назад отрезать нам доступ к языку, литературе и, самое главное, уничтожить государственность. У них это не удастся», — отметил глава ХОВА.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 16:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Типографию в Харькове, которая была разрушена в результате ракетного удара РФ 23 мая, восстановят.".