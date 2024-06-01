Разрушенную типографию в Харькове обещают восстановить меньше, чем за полгода
Фото: Олег Синегубов
Типографию в Харькове, которая была разрушена в результате ракетного удара РФ 23 мая, восстановят.
Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, восстановление типографии «Фактор-Друк» профинансирует Фонд Говарда Баффета.
«Типографию планируют восстановить через 4-5 месяцев, чтобы наши дети читали учебники на украинском языке, а издатели могли продолжить печатать книги. Россияне пытаются сломать нашу культурную идентичность, как и сотни лет назад отрезать нам доступ к языку, литературе и, самое главное, уничтожить государственность. У них это не удастся», — отметил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 16:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Типографию в Харькове, которая была разрушена в результате ракетного удара РФ 23 мая, восстановят.".