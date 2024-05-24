Удар по типографии в Харькове: объемы печати в Украине сократятся вполовину
Возобновить разрушенное российским ударом производство типографии Vivat в Харькове будет невозможно без поддержки государства и международного сообщества, заявил Радио Свобода Сергей Политучий, владелец полиграфического комбината «Фактор-Друк».
По его словам, эта атака РФ будет иметь последствия для всей отрасли книгоиздательства в Украине, ведь из-за энергетической и безопасной ситуации в Харькове местные типографии и так работали не на полную и не обеспечивали потребности всех издательств.
«Сложилась ситуация, когда все совокупные мощности типографий Украины уже не могли обеспечить потребность издательств. С разрушением нашей типографии совокупная мощность снизится на 30-40%. И процесс печати книг – пожалуй, до 50% всех учебников, которые печатались в государстве, делали мы. И потому как это будем делать завтра, я сейчас не знаю. И я понимаю, что без поддержки и международного сообщества, и государства этот вопрос будет решить очень тяжело», – сказал Политучий.
И даже с помощью возобновление работы типографии может занять немало времени – не менее нескольких месяцев. Что касается возможности релокации типографии в более безопасные регионы Украины, то она очень дорогостоящая, говорит Политучий.
Кроме того, по его словам, в других областях Украины такие предприятия могут ощутить нехватку специалистов в этой области.
«Большинство полиграфических мощностей сосредоточены именно в Харькове. Если мы говорим о книгопечатании, я думаю, что это не менее 90% всех книг, которые печатаются в Украине, печатаются в Харькове – на нашей типографии, а также у наших партнеров, у наших коллег по отрасли… Даже если бы мы с помощью кого-то переехали бы во Львов, например, или в Ивано-Франковск, то мы бы столкнулись с проблемой людей. Не все люди захотели бы переехать в эти регионы. Но найти специалистов в этих регионах практически невозможно», – говорит Политучий.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: книга, печать, Политучий, типография, тираж, учебник, Фактор-Друк;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 15:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возобновить разрушенное российским ударом производство типографии Vivat в Харькове будет невозможно без поддержки государства и международного сообщества, заявил Радио Свобода Сергей Политучий, владелец полиграфического комбината «Фактор-Друк».".