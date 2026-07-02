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Ракеты РФ оставили школьников без учебников (фото)

Происшествия 18:18   02.07.2026
Оксана Горун
Ракеты РФ оставили школьников без учебников (фото) Фото: Виктор Круглов/Facebook

Глава наблюдательного совета харьковской издательской корпорации «RNK-Ranok» Виктор Круглов сообщил, что во время ночной ракетной атаки РФ на столицу Украины был «прилет» по типографии.

«В результате сегодняшней атаки на Киев пострадала партнерская типография «Мегаполиграф». Это один из подрядчиков издательства «Ранок», где прямо сейчас производятся учебники к новому учебному году. Повреждено оборудование, бумага, полуфабрикаты, только что напечатанные учебники из истории Украины и технологии», — написал Круглов в Facebook.

прилет по типографии в Киеве 2 июля 2026
Фото: Виктор Круглов/Facebook

По его данным, предприятие приостановило работу. Сотрудники, которые работали в ночную смену, не пострадали.

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Напомним, ночью 2 июля россияне массированно били по Киеву ракетами и БпЛА. Повреждены здания в девяти районах города на 28 локациях. Количество погибших в Киеве возросло до 20. В городе разбирают завалы разрушенной многоэтажки.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 18:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава наблюдательного совета харьковской издательской корпорации «RNK-Ranok» Виктор Круглов сообщил, что во время ракетной атаки РФ на столицу Украины был «прилет» по типографии".