Ракеты РФ оставили школьников без учебников (фото)

Глава наблюдательного совета харьковской издательской корпорации «RNK-Ranok» Виктор Круглов сообщил, что во время ночной ракетной атаки РФ на столицу Украины был «прилет» по типографии.

«В результате сегодняшней атаки на Киев пострадала партнерская типография «Мегаполиграф». Это один из подрядчиков издательства «Ранок», где прямо сейчас производятся учебники к новому учебному году. Повреждено оборудование, бумага, полуфабрикаты, только что напечатанные учебники из истории Украины и технологии», — написал Круглов в Facebook.

По его данным, предприятие приостановило работу. Сотрудники, которые работали в ночную смену, не пострадали.

Напомним, ночью 2 июля россияне массированно били по Киеву ракетами и БпЛА. Повреждены здания в девяти районах города на 28 локациях. Количество погибших в Киеве возросло до 20. В городе разбирают завалы разрушенной многоэтажки.