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Ракети РФ залишили школярів без підручників (фото)

Події 18:18   02.07.2026
Оксана Горун
Ракети РФ залишили школярів без підручників (фото) Фото: Віктор Круглов/фейсбук

Голова наглядової ради харківської видавничої корпорації “RNK-Ranok” Віктор Круглов повідомив, що під час нічної ракетної атаки РФ на столицю України був приліт по друкарні.

Внаслідок сьогоднішньої атаки на Києв постраждала партнерська друкарня “Мегаполіграф”. Це один з підрядників видавництва “Ранок”, де прямо зараз виготовляються підручники до нового навчального року. Пошкоджене обладнання, папір, полуфабрикати, щойно надруковані підручники з історії України та технології“, – написав Круглов у фейсбуці.

приліт за типографією у Києві 2 липня 2026
Фото: Віктор Круглов/фейсбук

За його даними, підприємство призупинило роботу. Співробітники, які працювали в нічну зміну, не постраждали.

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Нагадаємо, вночі 2 липня росіяни масовано били по Києву ракетами та БпЛА. Пошкоджені будинки у дев’яти районах міста на 28 локаціях. Кількість загиблих у Києві зросла до 20. У місті розбирають завали зруйнованої багатоповерхівки.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 18:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова наглядової ради харківської видавничої корпорації “RNK-Ranok” Віктор Круглов повідомив, що під час нічної ракетної атаки РФ на столицю України був приліт по друкарні".