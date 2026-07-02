Ракети РФ залишили школярів без підручників (фото)

Голова наглядової ради харківської видавничої корпорації “RNK-Ranok” Віктор Круглов повідомив, що під час нічної ракетної атаки РФ на столицю України був приліт по друкарні.

“Внаслідок сьогоднішньої атаки на Києв постраждала партнерська друкарня “Мегаполіграф”. Це один з підрядників видавництва “Ранок”, де прямо зараз виготовляються підручники до нового навчального року. Пошкоджене обладнання, папір, полуфабрикати, щойно надруковані підручники з історії України та технології“, – написав Круглов у фейсбуці.

За його даними, підприємство призупинило роботу. Співробітники, які працювали в нічну зміну, не постраждали.

Нагадаємо, вночі 2 липня росіяни масовано били по Києву ракетами та БпЛА. Пошкоджені будинки у дев’яти районах міста на 28 локаціях. Кількість загиблих у Києві зросла до 20. У місті розбирають завали зруйнованої багатоповерхівки.